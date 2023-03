Une mise en bière joyeuse et arrosée pour Raoul à Val-de-Reuil

C'était une "grosse fiesta" organisée ce vendredi soir par la brasserie Les deux amants à Val-de-Reuil (Eure). Le brasseur eurois a été contraint par la justice de débaptiser s a bière emblématique Raoul . II fallait donc vider les stocks et et les amateurs ont répondu présent. Plusieurs centaines de personnes, de tous âges et certaines costumées, ont assisté à l'enterrement de Raoul hier soir dans une ambiance festive, musicale et bon enfant.

La bière a coulé à flots toute la soirée. Il y avait jusqu'à trente minutes d'attente pour se faire servir © Radio France - Laurent Philippot

Un abbé, calotte rose et lunettes du même ton sur le nez, a même prononcé l'oraison funèbre de Raoul, en plusieurs langues, en français, en anglais, en italien et en allemand, avant de bénir la foule qui a repris en cœur "ce n'est qu'un au revoir, Raoul".

La bénédiction de la foule par l'abbé © Radio France - Laurent Philippot

Adieu Raoul, le nouveau nom dévoilé

Un concours avait été lancé par la brasserie Les Deux Amants pour trouver un nouveau nom à Raoul. De nombreuses propositions avaient jailli sur les réseaux sociaux : Nabilla, Akim, Oural, Jean-Denis, Roméo ou Omer. C'est finalement Régis qui a été retenu, "parce que Régis, c'est un nom qui est un peu dans la veine de Raoul, qui commence par un r, qui est un peu rigolo, qui est ni beau ni moche" explique Anne-Charlotte Bertrand, tenancière de la brasserie.

Les internautes avaient fait de nombreuses propositions pour renommer Raoul © Radio France - Laurent Philippot

La brasserie Les Deux amants regarde désormais vers l'avenir, même si "la conjoncture est dure avec l'augmentation du verre et des matières premières" et propose désormais Régis en vente à la micro-brasserie au pôle d'agriculture biologique des hauts-prés à Val-de-Reuil. La bière est aussi commercialisée dans plusieurs bars, restaurants et épiceries.