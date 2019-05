Une Montoise à Miss Ronde Aquitaine : "Je me présente pour m'aider à assumer mes rondeurs"

Mont-de-Marsan, France

Comme pour les autres concours de beauté, le concours Miss Ronde France passe d'abord par des qualifications régionales. Les critères : avoir au moins 16 ans, au maximum 60 ans... et peser 6 kilos de plus que sa taille en centimètres (par exemple, pour 1m54, peser 60 kg minimum).

L'élection de Miss Ronde Aquitaine se passe le 1er juin à Sablons, en Gironde. Au total, 12 femmes y participent, dont trois Landaises. Rencontre avec Virginie Brisy, 43 ans, qui vit à Mont-de-Marsan (Landes).

Assumer ses rondeurs

Pour cette candidate, participer au concours est avant tout une façon de mieux accepter son corps. "J'étais encore il y a 5 ans en obésité morbide" explique-t-elle. _"Je me présente à ce concours pour pouvoir m'aider à assumer mes rondeurs_. Aussi pour faire des connaissances de personnes comme moi. Ce n'est pas parce qu'on est ronde qu'on ne peut pas être jolie !"

On ne se sent pas toute seule

Durant son adolescence, Virginie a particulièrement souffert du regard des autres. "Ne serait-ce que quand les gens, dans la rue, nous regardent... à l'école on me disait 'ça y est la grosse arrive'. On en souffre encore même après. Même quand on arrive dans une boutique et qu'on nous dit : faites demi-tour, on s’arrête à des tailles 46 ici."

Si elle est élue Miss Ronde, elle explique vouloir aider les ados en surpoids ou obèse à mieux s'assumer, et surtout à leur faire sentir "qu'elles ne sont pas seules".