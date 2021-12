Une Montpelliéraine part en vacances en Sicile et reste coincée 20 jours là-bas car testée positive au Covid

Lucie est une infirmière montpelliéraine de 25 ans. Elle a voulu prendre quatre jours de vacances en Sicile avec deux amies à elle, fin novembre. Mais une fois arrivée à l'aéroport italien, son séjour prend un autre tournant. Elle est testée positive au Covid-19. "Très rapidement, un monsieur est venu me chercher en me disant que j'allais être isolée. C'était un peu la désillusion. On m'a emmenée dans un hôtel" raconte Lucie depuis cet hôtel où ne dorment que des personnes qui ont aussi été testées positives. "Il y a un panneau avec écrit "hôtel Covid" à l'entrée. On dirait un peu un centre de vacances mais très ancien."

Au début, la voyageuse ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais très vite elle comprend que ses vacances entre copines se sont transformées en confinement. Reste à savoir pour combien de temps. Elle est testée dix jours après son arrivée, encore une fois positive. Son confinement se prolonge donc.

Lucie a trouvé de quoi s'occuper pendant ce séjour prolongé.

Occuper le temps

Alors pour passer le temps, Lucie s'occupe. "J'ai pas mal d'amis qui m'ont appelé. Ma famille aussi était présente. J'ai lu des livres, j'ai fait du sport dans ma chambre avec des vidéos sur internet. Je me suis reposée. J'en ai profité pour me balader et prendre le temps" explique celle qui n'a accès qu'à une petite cour bétonnée pour se promener. Elle essaye quand même de faire des rencontres : "Il y a des gens de toutes les nationalités. Donc on finit par parler avec les gens, tout en gardant le masque. J'ai amélioré mon anglais".

Lucie voit arriver et repartir beaucoup de personnes. Mais ça y est, son tour est venu. Elle n'a pas eu à attendre les 21 jours de confinement obligatoire en Italie. Elle a été testée négative au bout du 19e et prend un avion pour rentrer chez elle ce dimanche.

Lucie a passé son confinement dans un hôtel qui accueille uniquement les gens testés positifs au covid.