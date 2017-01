Une moquette chauffante à la cathédrale de Laval pour remédier au froid

Faute de chauffage, cela fait plusieurs semaines que les messes du dimanche matin sont annulées. Une solution "miracle" vient d'être trouvée.

La chaudière au fioul a rendu l'âme il y a déjà deux ans. La machine, achetée aux chantiers navals de St-Nazaire dans les années 50, ne chauffera plus les paroissiens et les gens de passage. Un système plus moderne et plus efficace, espère l'évêché, va prochainement être mis en place dans la nef principale d'une capacité de 800 personnes : une moquette chauffante de couleur proche de celle de la pierre avec laquelle a été construit l'édifice.

Sur la porte de la cathédrale ce mot pour avertir les paroissiens © Radio France

A cause du froid, il fait 0 degré à l'intérieur, les messes du dimanche matin ont été annulées à plusieurs reprises depuis Noël et, selon le curé de la cathédrale, il sera impossible d'organiser dans de bonnes conditions les cérémonies pendant encore 2 ou 3 semaines.

A l'intérieur la température est de 0 degré

La DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, qui gère les monuments historiques, a donc donné son accord pour l'installation d'un tapis chauffant. En revanche, elle n'a pas accepté des panneaux radians, de gros radiateurs électriques, près de l'autel car ça risque de nuire à l'esthétisme des lieux. Une étude est en cours pour trouver le plus vite possible une solution alternative. L'architecte des Bâtiments de France est confiant : tout sera opérationnel pour l'hiver prochain.