Une naissance express dans la salle de bain à Candillargues

La naissance du bébé était programmée pour le 3 mars, mais Augustin est arrivé plus tôt et surtout plus vite que prévu, la maman a accouché dans la salle de bain de la maison familiale à Candillargues (Hérault) en quelques minutes à peine. Mais tout le monde se porte bien.

La naissance de la petite Louison il y a quatre ans avait déjà été très rapide, la maman avait eu le temps d'aller à l'hôpital, mais l'accouchement n'avait duré que deux ou trois heures. La famille Benoit s'attendait donc à une deuxième naissance sur le même tempo. Une amie sage-femme et voisine de leur appartement à Candillargues, avait même pris la précaution d'emporter chez elle un kit d'accouchement à domicile, au cas où. Mais les parents restaient sereins, les valises étaient prêtes, ils étaient convaincus que la naissance du petit deuxième se ferait comme l’aînée, à l’hôpital.

Pourtant, dans la nuit du 8 au 9 février dernier, Julie ressent des contractions dans la nuit et alerte son mari. Le temps qu'il descende les valises et qu'il aille chercher la voisine sage-femme, le bébé était né.

"Le temps que j'aille chercher la voisine, le bébé était né"

La suite c'est Loic, le papa qui la raconte : "La veille, elle avait le ventre très contracté, je lui avais donc dit qu'on irait à l’hôpital le lendemain quoiqu'il arrive, donc on est partis se coucher, mais vers 2 heures du matin, elle me réveille parce qu'elle avait quelques douleurs. Moi je me lève, et le temps que je descende l'escalier avec les valises, elle me dit qu'elle a déjà la tête du bébé entre les mains ! Donc là panique ! Je sors de l'appartement pour aller chercher Mélanie notre voisine sage-femme et dès qu'on revient, j'entends des pleurs de petit bébé. Le temps que j'aille chercher la voisine et que je revienne, Julie avait mis au monde le petit toute seule. Le travail a duré un quart d'heure entre les premières contractions et la naissance. "

"Tout s'est fait dans une ambiance apaisée"

"J'ai gardé le bébé avec moi en peau à peau dans le lit pour qu'il ait chaud avec plein de couvertures, le temps que les pompiers arrivent. Julie n'était pas paniquée, tout s'est fait dans une ambiance apaisée, on était surpris mais heureux"

"Ca a fait un peu d'animation à Candillargues"

"Le bébé est né à Candillargues, puisque l'expulsion a eu lieu sur la commune, donc nous sommes allés le déclarer à la mairie où tout le monde était surpris, ils n'avaient pas eu de naissance dans le village depuis 2 ans, et avant 2015, la dernière naissance remontait à 40 ans. Ca a fait un peu d'animation dans le village !"

Augustin, 3kg300 - Benoit

Loic benoit, le papa d'Augustin