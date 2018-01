Royan, France

C'est un événement au parc animalier Planet Exotica de Royan. Entre mercredi 24 janvier et vendredi 26 janvier, 13 cobras leucistiques sont nés. Une première pour le parc et une naissance extrêmement rare car cet espèce est déjà rare dans la nature. Selon Marc Jaeger, "On trouve des cobras leucistiques au nord de la Thaïlande, mais il y en a très peu dans la nature car ils sont blancs donc très visibles. Ils ne peuvent pas se camoufler".

Les 13 bébés cobras seront visibles par les visiteurs à partir du 10 février - Planet Exotica

Des cobras venimeux dès la naissance

Les cobras leucistiques sont blancs mais ils ne sont pas albinos, précise Marc Jaeger, car "ils ont les yeux noirs et ils sont vraiment très blancs". Pour aboutir à cette naissance exceptionnelle, le parc animalier royannais a fait venir les parents d'Allemagne. Les œufs, tous de la même portée, ont été placés en incubateurs pendant deux mois, "à une température entre 20 et 30 degrés", explique Marc Jaeger, et avec un taux d'humidité entre 80 et 90%.

Pour voir ces bébés cobras, venimeux dès la naissance, et leurs parents, ce sera possible à partir du 10 février prochain pour la réouverture du parc animalier.