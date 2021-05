Une Nordiste crée des bijoux avec votre lait maternel

Voilà une idée originale de cadeau de fête des mères! A Marly, près de Valenciennes, Virginie Lahaille crée des bijoux à base de.. lait maternel! Elle en a eu l'idée après avoir elle-même allaité et s'être retrouvée avec une trop grande quantité de lait. Or, même congelé, le lait maternel ne peut être conservé plus de quatre mois. Mais pas question pour elle de jeter à la poubelle cet "or blanc"! Elle a donc cherché ce qu'elle pouvait en faire et à eu l'idée de créer des bijoux, au point de lancer sa marque Ma perle de Jade. Elle propose toutes sortes de bijoux: des pendentifs, des boucles d'oreille, des bagues, etc.

La perle est la forme qui lui est le plus souvent demandée - © Ma perle de Jade

Comment transformer du lait maternel? Virginie Lahaille demande à ses clients de lui faire parvenir pour chaque bijou 5 millilitres de lait maternel, on lui déposer à son atelier ou lui envoyer par courrier. Elle nous explique la suite du processus de fabrication : "Je déshydrate le lait, c'est-à-dire que j'en retire toute l'eau et je ne garde que la partie grasse. Ensuite, je la mélange à un produit chimique qui va solidifier le lait. Le lait se cristallise, se durcit, et on peut donner à cette matière toute forme que l'on souhaite." C'est la forme d'une perle que les mamans lui demandent le plus souvent. Si vous souhaitez découvrir ces bijoux, rendez-vous sur son site internet.