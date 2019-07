Une "nounou pour animaux" pour partir en vacances l'esprit tranquille

L'été est la période la plus propice aux abandons d'animaux de compagnie : plus de 60 000 chaque année. Pourtant il existe des solutions pour ceux qui ne peuvent pas emporter leur fidèle compagnon en vacances. Alternative au chenil, la garde à domicile se développe. Reportage à Belfort.

Belfort, France

Ce matin, Claire Bourdenet a rendez-vous avec une de ses clientes régulières : Kaporale, une chatte de 8 ans, qui vit avec sa maîtresse dans un appartement de Belfort. À l'arrivée de Claire, le matou se frotte contre ses jambes, puis reprend sa place dans la cuisine.

Claire rend visite à Kaporale, une chatte qu'elle garde depuis deux mois Copier

Pas de solution de garde pendant des déplacements professionnels

Il y a deux mois, la maîtresse de Kaporale, Sandrine, a changé de métier. Son nouveau poste l'oblige à faire des déplacements réguliers, d'une semaine ou plus, à Paris ou à Bruxelles. "J'étais stressée ! Je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Je ne peux pas me balader avec mon chat, avec mes valises, pour moi c'était vraiment très difficile. Et personne dans mon entourage n'a souhaité prendre la responsabilité d'une visite par semaine, donc je n'avais pas de solution".

C'est alors qu'elle fait la rencontre de Claire, par l'intermédiaire d'une amie. Une "nounou pour animaux", éducatrice-comportementaliste diplômée, qui passe désormais une fois par semaine à son domicile. "Je surveille qu'elle ait toujours de l'eau propre et fraîche, qu'elle ait suffisamment de croquettes, il y a un petit contrôle de litière. Et Kaporale, il faut vraiment s'occuper d'elle, jouer avec elle. Les câlins, c'est important aussi."

Un soulagement pour la maîtresse... et pour le chat !

Si besoin, Claire peut aussi promener les animaux. Un service bien utile quand on se déplace régulièrement, mais qui peut aussi être ponctuel, lors de vacances par exemple. Dans ce cas, Claire se met d'accord avec les propriétaires sur le nombre de visites à effectuer par jour ou dans la semaine, les soins à apporter à l'animal, etc.

Tout est décidé en accord avec les propriétaires d'animaux explique Claire Copier

Cette solution est un vrai soulagement pour Sandrine. "Depuis que Claire vient, Kaporale, qui perdait ses poils par endroit, va très bien. Elle est beaucoup moins stressée, et ses poils ont repoussé. Il y a vraiment un contact très particulier entre elle et cette chatte !"

Éviter les cambriolages

La présence de Claire permet aussi d'éviter les mauvaises surprises au retour de vacances. "Les passages montrent une certaine vie dans la maison. Et tout problème sera systématiquement signalé, même si ça ne concerne pas l'animal. Ça peut être une fuite d'eau, ça peut être une trace d'effraction". Claire propose aussi d'arroser les plantes, de relever le courrier, ou d'ouvrir et fermer les volets. Côté tarif, comptez entre 10 et 36 euros par journée, en fonction de la localisation du domicile et du nombre de visites par jour. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet de Claire, Mond'animaux.