Une nouvelle application pour stationner à Mont-de-Marsan : "Whoosh" devient "Flowbird"

L'application "Whoosh" fait peau neuve et devient "Flowbird" : un nouveau nom et de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de payer son stationnement à la minute, directement sur son smartphone.

Mont-de-Marsan, France

Depuis 2018, les automobilistes utilisaient l'application "Whoosh" pour se garer plus facilement et gérer leur stationnement à distance. Aujourd'hui, l'application change et devient "Flowbird". Les utilisateurs à Mont-de-Marsan pourront garder leurs identifiants et leurs informations personnelles malgré le changement de nom, et bénéficieront surtout de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, la possibilité de payer son stationnement à la minute près.

Paiement instantané

Cette fonction a pour but de mettre fin à une situation récurrente et incommodante pour les automobilistes : si vous possédez un véhicule, il vous est probablement déjà arrivé de vous garer, de régler l'horodateur pour une durée de stationnement définie, de partir faire vos courses, mais de revenir à votre véhicule plus tôt que prévu. Dans ce cas, vous vous retrouvez à devoir payer une heure de stationnement par exemple alors que vous n'êtes resté garé qu'une trentaine de minutes. L'application propose d'éviter cette situation, avec une fonctionnalité permettant de payer en temps réel de stationnement.

Une fois l'application connectée à l'horodateur le plus proche de votre place de stationnement, le paiement se met en route et vous pouvez l'interrompre dès que vous revenez à votre véhicule, ce qui permet des économies.

Localisation de véhicule

Autre fonctionnalité : l'application peut localiser l'horodateur près duquel vous stationnez, pour pouvoir savoir où se trouve votre véhicule, et vous épargner d'oublier où vous vous êtes garé.

Pour le moment, Mont-de-Marsan agglomération recense près de 500 utilisateurs. L'application est utilisée partout en France.