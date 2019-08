Une nouvelle épicerie anti-gaspi ouvre à Châteaugiron

Châteaugiron, France

Des gâteaux proches de la date de péremption, des conserves un peu cabossées, des fruits et légumes aux drôles de formes... C'est ce que les consommateurs peuvent trouver sur les étalages de l'épicerie "Nous anti-gaspi", nouvellement installée dans la zone Univer de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine), juste en face de l'Hyper U.

Récupérer les invendus

Le but de l'enseigne est d'éviter le gaspillage, en récupérant les invendus directement auprès des producteurs et fournisseurs. "Les grandes surfaces ont un cahier des charges très précis, et il arrive que certains produits, pour des raisons diverses, n'y correspondent pas bien" explique Benjamin Margota, directeur adjoint de l'épicerie. "Une erreur d'étiquetage, un emballage changé au dernier moment, un produit livré trop en retard, ou une tomate pas tout à fait ronde, et les grandes surfaces n'en veulent plus".

Dans ce cas-là, les fournisseurs ou producteurs sont contraints de jeter leurs denrées, invendables sur le marché. Et c'est justement là que "Nous anti-gaspi" intervient, en récupérant les produits "indésirables", pour pouvoir les revendre, jusqu'à 30% moins chers.

Une formule à succès

C'est la quatrième épicerie qui ouvre sous cette enseigne, après celles de Melesse, Laval, et Saint-jean-des-Guérets, preuve d'un certain succès auprès des consommateurs.

"Les gens sont contents de pouvoir faire des économies mais surtout d'agir pour _éviter le gaspillage_, en particulier en ce moment, où les enjeux autour de la planète sont de plus en plus importants" détaille Benjamin Margota. "Et beaucoup nous demandaient quand est-ce qu'on allait ouvrir près de chez eux".

L'épicerie de Châteaugiron permet de répondre à cette demande, en se rapprochant du bassin rennais. Mais l'enseigne voit plus loin : elle aimerait ouvrir d'autres magasins ailleurs en France, notamment à Paris, dans les années à venir.