Une nouvelle espèce de chats sauvages découverte dans l'Hérault

Jamais observés avec certitude jusque-là, les chats forestiers ont donc bien élu domicile dans l'Hérault. Le cadavre d'un de ces spécimens très rares a en effet été retrouvé au bord d'une route. Une trouvaille qui valide les hypothèses de l'Office français de la biodiversité (OFB). Le directeur de la division héraultaise, Vincent Tarbouriech, se réjouit de cette découverte :

C'est une excellente nouvelle que dame Nature nous envoie.

Si la présence du chat forestier était connue dans les Pyrénées et le nord du Massif central, plusieurs études avaient montré une extension de son habitat vers la Belgique et l'Allemagne. Rien en revanche concernant l'Hérault. Pourtant, les signes de la présence de ce chat sauvage et protégé s'étaient multipliées. Notamment sur les clichés de capteurs automatiques installés en forêt. Sa ressemblance avec le chat domestique n'avait cependant pas permis de l’identifier clairement. Avec un œil aiguisé, il est tout de même possible de les reconnaître.

Il a une grosse raie noire tout le long de la colonne vertébrale. Sa queue est très touffue avec des anneaux très marqués et un pinceau bien noir au bout.

Une famille de chats forestiers a élu domicile dans l'Hérault. - Office français de la biodiversité

En tout, l'OFB recense 5 individus, mais des investigations plus poussées sont d'ores et déjà prévues.

Il faudra tout de même s'armer de patience avant de les apercevoir lors de randonnées en forêt. Mais plusieurs indices montrent qu'une famille se serait établie dans le Caroux-Espinouse, De quoi augurer peut-être une installation pérenne.

On sait qu'ils se reproduisent car sur une photo on aperçoit des petits chatons autour d'une femelle.