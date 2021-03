Une nouvelle webcam à Sarralbe pour voir et entendre les bébés cigognes

La célèbre webcam des cigognes de Sarralbe reprend du service : un couple est installé sur le toit de la mairie depuis le mois de janvier. Il est filmé 24h/24 par une nouvelle caméra. L'image est plus précise et surtout, on peut capter aussi le son.

La saison 5 des cigognes de Sarralbe est lancée ! La commune est célèbre pour sa trentaine de couples d'oiseaux qui nichent un peu partout, et surtout pour sa webcam, braquée sur un nid sur le toit de la mairie, suivie par quelque 30.000 internautes.

On va entendre les parents craqueter et les cigogneaux miauler. Ils poussent des petits cris, comme des petits chatons."

Un couple de cigognes, Maurice et Mélodie, y ont repris leurs quartiers au mois de janvier. Vu leurs ébats des derniers jours, le premier œuf est imminent. Et ça tombe bien puisque la commune s'est dotée d'une nouvelle caméra, haute définition, et qui enregistre aussi les sons, pour encore plus de mignonnerie. "Avec la caméra, on voit exactement ce qui se passe, on pourra savoir précisément quand l'œuf a été pondu, s'enthousiasme Dominique Klein, le Monsieur Cigognes de Sarralbe, qui bague les petits cigogneaux chaque année. Et en plus on a le son ! Donc on va entendre les parents craqueter et les cigogneaux miauler. Ils poussent des petits cris, comme des petits chatons."

Le premier œuf devrait arriver d'ici la fin de la semaine. Ensuite, la cigogne va en pondre plusieurs, elle va couver pendant 32 jours, et les premiers cigogneaux devraient donc naître dans la première quinzaine d'avril.

Les cigognes sont arrivées tôt, mais en fait c'est toute la nature qui a quinze jours d'avance."

Maurice et Mélodie sont probablement des cigognes sédentaires. Mais ils ont vite été rejoints par leurs congénères migrateurs, particulièrement tôt cette année, selon Dominique Klein : "sur Sarralbe, on avait 31 couples l'année dernière, on en a déjà 26, plus deux ou trois célibataires. Elles sont arrivées tôt, mais en fait c'est toute la nature qui a quinze jours d'avance. C'est lié au réchauffement climatique."

Retrouvailles

En tout cas, lui qui les observe avec attention, il a repéré, avec émotion, des "poussins" qu'il avait bagués quelques années auparavant : "Avec le bagage, on peut savoir de quel nid vient la cigogne et quand elle a été baguée. Or, quand je monte dans un nid, j'enregistre tout ce que je vois, je prends énormément de photos. Donc je retrouve des poussins, et je me dis, tiens, celui-là, je ne pensais pas qu'il allait survivre, il était tout maigrichon et la nature est très dure... Et puis non ! Il est là, trois ans plus tard," sourit-il.