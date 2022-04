Une octogénaire saute en parachute dans le Lot pour soutenir Valérie Pécresse à la présidentielle

"Cela faisait longtemps que j'avais envie de sauter en parachute et je me suis dis que ce serait génial de sauter pour Valérie, je lui ai donc dédié mon saut !" Josette Marchais, 87 ans, a sauté en parachute pour la première fois mardi après-midi avec le Centre école de parachutisme du Lot, à Cahors. "Un rêve que j'ai réalisé, tout en soutenant la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle, une femme extraordinaire que je suis depuis sa campagne des législatives de 2002", raconte Josette Marchais au micro de France Bleu Occitanie.

A 87 ans, Josette, militante LR depuis plus de 20 ans à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines, se décrit comme une "optimiste qui n'a peur de rien" et surtout pas de tester de nouvelles sensations. "J'ai sauté en tandem avec un moniteur qui a l'habitude, dans l'avion j'ai revêtu mon T.shirt Pécresse 2022 et j'avais aussi une pancarte que j'ai brandi à l'atterrissage." Josette a choisi de réaliser ce saut en parachute dans le Lot car la météo était clémente et le centre école accueillant.

Son engagement pour la campagne présidentielle lui a donné des ailes, le président de l' Ecole de Parachutisme du Lot, qui a sauté avec Josette, décrit une octogénaire "qui a du peps, elle a su dépasser son appréhension, elle avait les yeux qui pétillaient. En blaguant, je lui ai demandé si on ne pouvait pas sauter pour un autre candidat, je l'ai menacé de la décrocher pour la faire changer d'avis mais son engagement est puissant, elle n'a pas voulu en démordre !"

Josette en compagnie d'un ami à elle avant son saut à l'aérodrome de Cahors dans le Lot - Centre école de parachutisme du Lot

Josette à l'atterrissage - Centre école de parachutisme de Cahors

Valérie Pécresse a félicité Josette Marchais sur Twitter. Les deux femmes se sont rencontrés en 2002, lors de la campagne pour les législatives de Valérie Pécresse dans la deuxième circonscription des Yvelines. Josette raconte, qu'une fois élue, elle avait aidé à déménager le bureau de Valérie Pécresse à l'Elysée, quand celle-ci travaillait auprès de Jacques Chirac. "Cette fois je veux l'aider à regagner l'Elysée".