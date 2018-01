Entre Noel et le Nouvel An, la préfecture a ordonné la destruction de l'oeuvre de Josian, installée devant son cabanon de la Pointe Courte à Sète. Des riverains dénonçaient ce "dépôt sauvage" considéré comme une oeuvre d'art modeste par d'autres qui ont monté un collectif pour le soutenir.

Sète, France

Dans le quartier de la Pointe Courte à Sète, au bord de l'étang de Thau, la préfecture a fait enlever à la fin du mois de décembre l'oeuvre imaginée par un pêcheur retraité autour de son cabanon.

Le cabanon avant nettoyage

L'oeuvre était devenue une attraction

Josian Izoird, la soixantaine est une figure de la Pointe Courte. Il y est né, a été pêcheur. Aujourd'hui retraité, il "fait dans la brocante".Avec les objets qu'il trouve il décore son cabanon au bord de l'eau.

"Printemps, Eté,Automne, Hiver, en permanence, il y a des gens qui viennent le voir et faire des photos, des gens du monde entier" assure ce riverain. Des célébrités sont déjà passées comme la cinéaste Agnès Varda, les acteurs Gérard Depardieu et Laetitia Casta ou le philosophe Michel Onfray.

Ca ressemble à une déchetterie

Le problème c'est que Josian est un peu envahissant, son oeuvre ne se limite pas au cabanon, elle déborde sur la rue et ça gêne certains voisins: " les gens voient le côté insolite mais pour nous qui vivons là tous les jours _c'est vraiment sale_. Ca ressemble à une déchetterie". Une plainte a été déposée. Fin décembre, la préfecture a demandé aux services de Thau Agglo de faire place nette.

Le Front de libération de l'art modeste mobilisé

Josian est meurtri et ses amis du monde culturel en colère. Ils ont créé une page sur Facebook. Le FLAM, Front de Libération de l'Art Modeste compte près de mille soutiens et demande des explications au préfet. Car oui c'est de l'art martèle le représentant du collectif "Josian ne faisait pas n'importe quoi, son travail était réfléchi et même un peu irrévérencieux, ça évoluait en fonction de ce qu'il trouvait, _c'était l'emblème de l'art modeste_, le vrai, pas celui qu'on voit dans les musées".

Le représentant du collectif FLAM

Le collectif souhaite que l'oeuvre soit reconstruite mais pour l'instant Josian ne veut pas.

Le cabanon après nettoyage © Radio France - Sébastien Garnier