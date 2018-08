Le billard et la tireuse à bière ont repris du service cet été dans une commune de 63 habitants en Meurthe-et-Moselle. Quinze jours d’ouverture pour garder la licence IV au village pour un bar qui faisait aussi garage automobile et pompe à essence.

Meurthe-et-Moselle, France

Un café éphémère à la campagne dans la commune de Beaumont en Meurthe-et-Moselle : l’ancien bistrot du village de 63 habitants a ouvert ses portes pendant 15 jours de 8h à 20h. C’est son dernier jour d’ouverture ce jeudi 16 août. L’objectif est de maintenir la licence IV - qui permet de vendre de l'alcool - et rouvrir peut-être un jour.

Le café-garage-pompe à essence n'était plus rentable, il a fermé ses portes en 2013. Mais Francine ouvre de manière temporaire sa salle de bistrot où le comptoir et la tireuse à bière n’ont pas bougé. Un lieu de convivialité qui ouvre ses portes tous les trois ans. La municipalité serait prête à reprendre la licence, mais pour l'heure, Francine la conserve. Une licence IV pour vendre de l’alcool qui pourrait aussi être cédée à un autre commerçant qui voudrait s’installer dans le village.

Un peu de convivialité dans le village de 63 habitants à la limite de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. © Radio France - Thierry Colin

Pour l’heure c’est une ouverture éphémère. On a rouvert un fût de bière et les sodas et sirops ont été stockés pour accueillir les clients ; certains sont revenus avec nostalgie. «Ce n’est plus les habitudes de la jeunesse actuelle» reconnait Francine dont la clientèle était fidèle mais globalement assez âgée lors de la fermeture en 2013.