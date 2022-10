Une parade d'Halloween organisée dans le centre-ville de Dijon

Bouuuuuuuh. Vous avez eu peur ? C'est le but. Lundi 31 octobre 2022, c'est la fête d'Halloween. En fin d'après-midi, à Dijon, des sorcières, des fantômes, des zombies et autres monstres vont défiler dans le centre-ville. Pour la deuxième année consécutive, une parade d'Halloween est organisée par la boutique American Dream Shop , de Saint-Apollinaire. Il faut s'inscrire , une limite est fixée à 100 participants.

"Tout le monde dira : 'tiens, qui a fait ça ?'"

La boutique a été créée en 2021, dans un contexte post-confinement(s) et a donc encore besoin de se faire connaître. "On fait énormément d'évènements : un barbecue avec des châteaux gonflables, à l'américaine, des dégustations de donuts, certains samedis on a aussi des tatoueurs, des pin-ups, raconte Alexandre Baton, le fondateur et gérant de l'enseigne. On est une boutique évènementielle, pour que les Dijonnais puissent s'imprégner des Etats-Unis, comme nous on adore cette nation".

Cette parade, c'est donc une manière de gagner en notoriété, en attendant de nouveaux projets dans les mois à venir, avec un agrandissement de la boutique et d'autres évènements. "C'est pour se faire connaître, mais ce n'est pas un défilé où on va distribuer des flyers, rassure-t-il. Mais tout le monde dira : "tiens, qui a fait ça ? C'est l'American Dream Shop".

Alexandre Baton espère que les participants vont jouer le jeu : "Déguisés à fond ! On va se déplacer, on va faire peur aux passants, leur faire des blagues Il faut mettre le paquet, se maquiller, se déguiser, et marquer les esprits pour déambuler dans les rues de Dijon. On veut que les personnes assises sur les terrasses, ou qui se baladent dans le centre-ville, soient interpellées en se disant : "waouh, il y a de sacrés déguisements".

Un évènement pérenne ?

Une deuxième édition qui en appellera d'autres ? C'est le souhait d'Alexandre Baton. "Pour la prochaine édition, pour Halloween 2023, on a envie que - avec l'accord de la ville - on ne soit plus 100 mais 200 ou 300 personnes. Pour la troisième édition, il faut un défilé et que ça parle, une vraie parade !". Pas encore au niveau du défilé d'Halloween de New York - où la boutique envoie cette année un employé pour filmer la parade, afin de la diffuser dans les prochains jours - mais ce serait déjà un chiffre énorme pour Dijon.

Des cadeaux à gagner

La parade se fait en partenariat avec l'enseigne New School Tacos, qui offrira des produits aux participants en fin de défilé, mais également avec le Cinéma Cap Vert de Quetigny. Les organisateurs vont mettre en place une tombola, pour gagner des places de cinéma ainsi que des affiches de films cultes, comme le terrifiant "Scream". L'inscription pour la parade coûte trois euros.