Paris, France

Tout s'est passé en quelques minutes. Une péniche, la Louise-Catherine, aménagée par l'architecte Le Corbusier, a sombré ce samedi au port d'Austerlitz, à Paris. Cette barge en ciment de 70 mètres de long et 8 mètres de large a été victime d'une avarie, au cours d'une opération pour la remettre à flot.

Avec la décrue de la Seine, ses propriétaires se sont aperçus que la partie avant du navire était posée sur le quai. Et plus le niveau du fleuve baisse, plus la péniche gîte, c'est à dire qu'elle penche. Le navire était en cours de réhabilitation pour devenir un musée et un lieu culturel. Ses propriétaires veulent désormais la renflouer, avec l'intervention d'une grue.

Plusieurs vies

La Louise-Catherine a connu plusieurs vies. Construit au cours de la Première guerre mondiale en Normandie, le chaland a servi au départ pour transporter du charbon de Rouen à Paris.

Puis laissé à l'abandon, il est finalement racheté par l'Armée du Salut en 1929. C'est à cette époque que le célèbre architecte Le Corbusier le réaménage en asile flottant avec 160 lits destinés aux sans-abris.

La péniche est finalement revendue en 2006. Deux ans plus tard, la direction régionale des affaires culturelles (Drac) la classe aux Monuments historiques de la ville de Paris.