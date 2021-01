Une pension cinq étoiles pour chats ouvre au Mans

C'est un concept unique qui vient d'ouvrir ses portes au Mans : un pension urbaine et cinq étoiles pour mettre en garde votre chat. A l'Arche de Lucette, celui-ci sera hébergé dans une chambre individuelle et bénéficiera d'un traitement haut de gamme.

Une litière XXL, des petits coussins pour se prélasser et des gamelles toujours remplies pour se substanter... Bienvenue à l'Arche de Lucette, l'hôtel pour chats ouverts depuis mi-décembre par Lucie Chauvier dans le quartier Batignolles, au Mans. Une pension cinq étoiles où les matous peuvent être gardés et hébergés dans des conditions optimales, au tarif de 17 € la nuit (24 heures).

Des chambres sans grillage

Ici, pas de cage explique cette ancienne web-designer qui a décidé de faire de sa passion pour les chats son nouveau métier : "On est vraiment sur de la chambre individuelle, sans grillage, avec porte vitrée et tout le confort. On propose du bien-être et on respecte le chat." Avec en prime, dans chacune des 18 chambres que compte l'établissement, un aménagement "3D" avec trois niveaux de plateformes "parce que les chats, ce sont des acrobates qui aiment grimper partout et apprécient d'être en sécurité en hauteur. En fait les chambres sont comme de grands arbres à chats", souligne Lucie Chauvier, alias Lucette.

Poussin découvre une des 18 chambres de l'hôtel pour chats. © Radio France - Ruddy Guilmin

Jeux et câlins l'après-midi

Comme à l'hôtel, chaque matin, les chambres sont nettoyées, les litières changées, les gamelles remplies. Ensuite, c'est quartier-libre et séance de jeu pour ces pensionnaires hyper choyés : "J'ouvre tous les boxs et on passe aux jeux avec des plumeaux, des bouchons... On fait aussi des câlins, du brossage... Bref, c'est vraiment le jardin, pas d'enfants, mais des chats !", s'amuse Lucie Chauvier. Vingt-trois matous peuvent être accueillis en même temps, dont trois maximum issus d'un même foyer. Et si des conflits éclatent ? "Si deux individus ne s'aiment pas, je m'arrange pour les sortir chacun leur tour, on s'adapte !"

Pour être accueillis, les minous doivent montrer patte-blanche. A savoir être vaccinés, vermifugés, traités contre les puces et si possible stérilisés même si ce n'est pas obligatoire. L'établissement dispose aussi d'un coin infirmerie où un vétérinaire pourra intervenir si besoin et où les chats malades peuvent être isolés.