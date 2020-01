Un agriculteur replante vos sapins en pot et vous les redonne en pleine forme aux prochaines fêtes

Les Rues-des-Vignes, France

À l'heure d'enlever le sapin de Noël, certains vont faire un tour à la déchetterie, d'autres vont pouvoir les déposer dans les points de collecte comme à Lille ou Dunkerque et certains ont la chance d'avoir un service de collecte en porte à porte comme dans l'agglomération de Lens-Liévin.

Mais pour ceux qui ont opté pour l'option sapin en pot, plus cher mais plus écolo, car on peut le réutiliser 3-4 ans et ensuite le garder en arbre, ce n'est pas toujours évident de le garder en forme, car l'été il peut très vite sécher et perdre ses épines une à une.

Depuis deux ans la ferme Mon Bio Quesnet propose de replanter ces sapins sur son domaine, Gaetan Doisy prend bien soin d'eux l'été, ils les arrosent bien. Chacun a un numéro et est visible depuis la route par les propriétaires dont certains s'arrêtent pour prendre des nouvelles

Quand la cueillette est ouverte, les gens s'arrêtent, les enfants veulent voir leurs sapins, ils disent : c'est mon sapin, il pousse ! Et c'est génial pour eux

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Et pour que les sapins puissent de nouveau accueillir les cadeaux l'année d'après, il faut quand même être vigilant pendant la période des fêtes dans le salon, prévient Gaétan, il faut l'arroser tous les cinq jours, et le rafraîchir avec un brumisateur, de quoi en plus retrouver les bonnes odeurs du sapin.

Des sapins qui ont droit à une deuxième vie et qui en plus vont favoriser la biodiversité dans les champs

L'agriculteur replante les sapins sous forme de haies, de quoi redonner de la vie dans ses champs, car les haies vont servir de gite et de couvert, mais aussi de parasol, à des insectes, oiseaux et autres lièvres.

L'année dernière une trentaine de personnes ont mis en pension leurs sapins chez Gaétan, des clients de la ferme, mais aussi des Lillois séduits par ce concept écolo.

Cette année la plantation aura lieu le 11 janvier de 14h à 17h. Plus de renseignements sur la page facebook de la ferme.