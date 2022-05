Une Périgourdine dans la série le Flambeau avec Jonathan Cohen

Après la Flamme, le premier épisode du Flambeau a été diffusé ce lundi 23 mai sur Canal + avec de nouveaux personnages. En plus de Marc et d'Alexandra notamment, les spectateurs découvrent Annick, circassienne en Périgord interprétée par Laura Felpin.

La bande de Jonathan Cohen est de retour sur Canal + avec la diffusion ce lundi 23 mai du Flambeau, une suite de la série la Flamme. Si la Flamme était une parodie des émissions comme le Bachelor, le Flambeau parodie "Koh-Lanta". Dans cette nouvelle saison "le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra", toujours produite, réalisée et scénarisée par Jonathan Cohen, on retrouve le personnage de Marc pilote d'avion atypique mais cette fois il participe à une aventure pour survivre et remporter 450 euros.

Annick la Circassienne en Périgord

Ils sont désormais 16 avec de nouveaux personnages comme "Annick la circassienne en Périgord". Ce personnage est une caricature d'une babacool à la mentalité (trop) positive et bienveillante dans un milieu compétitif. Il est interprétée par l'humoriste Laura Felpin. Dans sa vidéo de présentation, elle explique "faire son aventure pour la communauté qui est avant tout humaine".

On ne sait pas encore si Annick fera partie des finalistes de l'aventure mais vous pouvez retrouvez les sketchs de Laura Felpin sur sa chaîne vidéo dans laquelle elle s'est faite connaître avec Anna et Laura notamment. Elle a également proposé son spectacle "Ca passe" en début d'année". Elle doit également jouer dans le prochain Astérix et Obélix : l'empire du Milieu.

La série comporte neuf épisodes de 30 minutes. Trois épisodes sont diffusés chaque semaine à partir du 23 mai. La série La Flamme a réuni au moins 12 millions de vues selon Jonathan Cohen.