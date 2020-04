Une petite librairie de Haute-Savoie crée son "drive-livres" pour vivre le confinement avec de littérature

Depuis cette semaine, les livres sortent de leur confinement à Sallanches, au pied du Mont-Blanc. La librairie "Livres-en-tête" s'est mise en tête de nourrir spirituellement ses fidèles assignés à résidence. Un "drive-librairie" !

Quatre jours par semaine, pendant une heure et demie, équipés de masques et de gants, les trois libraires distribuent les livres commandés par mail, sur le trottoir, devant leur échoppe.

➜ Il vous faut, comme dans un drive classique, passer commande sur internet.

➜ Distribution mardi et jeudi de 14 h 30 à 16 h. Ainsi que mercredi et vendredi entre 10 h 30 et midi.

Des paniers de livres, comme des paniers-repas

On est très loin d’Amazon, on est dans un service de proximité pour les confinés "qui sont en manque de livres."

Sandrine Dieupart explique qu'elle s'est inspirée "des paniers alimentaires des AMAP par exemple qui continuaient à régaler leurs clients." Un panier de livres, il fallait y penser, il fallait surtout le mettre en œuvre.

Prime aux livres pour enfants et aux coups de cœur des libraires

Sandrine est ravie : "Dès le premier jour, nos lecteurs ont répondu présents. Il y avait une demande forte dans cette période de pénurie de littérature. On a trouvé à notre petite échelle une solution. Les lecteurs peuvent commander soit des livres précis, ou bien ils nous demandent des conseils. Ils doivent nous dire leurs préférences, leurs derniers coup de cœur... et on échange par mail."

La libraire qui avoue être elle-aussi en manque de ces échanges directs avec les passionnés trouve du réconfort dans ce pis-aller : " Beaucoup nous demandent des romans que nous avons conseillés. C'est ce qui fait la différence avec les grandes plateformes."

Sandrine Dieupart aurait bien conseillé la fresque de Leila Slimani "Le pays des autres" pour sortir du confinement, mais il est chez elle en rupture de stock. Il y a matière à trouver votre bonheur. La librairie qui existe depuis trente ans à Sallanches possède 10.000 références.

➜ On peut d’ailleurs vérifier l’état des stocks en allant sur le site des Librairies Indépendantes : www.librairiesindependantes.com

➜ Pour passer commande ou demandez des conseils : livresentete@orange.fr

➜ Vous aurez tous les renseignements sur la page Facebook de la librairie.