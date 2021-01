Une petite perle découverte dans une huître dans le Finistère

Une perle dans une huître ! Aux Viviers de Prat-Ar-Coum, célèbre entreprise ostréicole implantée depuis 1898 au bord de l'Aber Benoît à Lannilis (Nord-Finistère), on n'avait pas vu ça depuis plusieurs décennies. "On trouve plus souvent une jolie coquille en forme de cœur qu'une huître avec une perle à l'intérieur, assure Caroline Madec, la co-gérante de l'exploitation. Depuis mon enfance, je n'avais pas eu l'occasion d'en voir !"

La perle a failli être avalée

C'est Marin, stagiaire aux Viviers depuis le mois de décembre, qui a fait cette surprenante découverte dimanche dernier après avoir acheté sur son lieu de stage une bourriche de "Nacres des Abers" (ça ne s'invente pas) pour les faire découvrir à son cousin venu lui rendre visite.

"Je ne l'avais même pas vue, c'est une fois en bouche que j'ai senti comme une coquille et j'ai alors sorti une petite perle" raconte le Parisien, étudiant en école d'ingénieurs, qui n'en revient toujours pas. Passionné de photographie, il fait défiler sur son téléphone les images de la minuscule bille de nacre de 4 millimètres de diamètre.

Valeur sentimentale

"Je pense que je vais la garder en souvenir, ça a surtout une valeur sentimentale, c'est un signe de chance un peu comme un trèfle à quatre feuilles. Je pourrai dire à mes petits enfants que j'ai trouvé une perle dans une huître."

Les rares perles naturelles produites par des huîtres bretonnes n'ont en effet pas grande valeur. Souvent petites, ternes et irrégulières, elles ne soutiennent pas la comparaison avec les perles de culture venues d'Asie ou d'Océanie. "Ce n'est pas un diamant brut, confirme Caroline Madec. Je ne pense pas que Marin en fera un grand bijou, mais en revanche il gardera un souvenir de son passage à Prat-Ar-Coum à jamais !"