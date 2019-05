Une petite Toulousaine naît dans un autocar, sur la route de Bruxelles

Toulouse, France

Incroyable histoire dévoilée par la compagnie Flixbus ce lundi. Un bébé est né dans un autobus, le 8 mai dernier, sur la ligne Barcelone-Toulouse-Bruxelles.

Ce jour là, la future mère et sa famille montent dans le car à Toulouse, pour aller rendre visite à des proches en Belgique. Puis, dans la nuit, vers 3h30 du matin, le futur papa alerte les deux chauffeurs du bus que sa femme est prise de contractions très fortes, et s'apprête à accoucher. L'autocar est alors en train de traverser la Picardie sur l'autoroute A1, entre Paris et Lille.

Le conducteur sort alors de l'autoroute, pour stationner sur l'aire de services de Ressons, dans l'Oise. Les pompiers sont aussitôt alertés. "Cinq minutes après l'arrivée des pompiers, l'enfant était né" raconte Raphaël Daniel, le porte-parole de Flixbus France "elle a accouché dans le car, car il était impossible de l'amener à la maternité la plus proche".

La mère et la petite fille, prénommée Zenep, vont bien. Les parents ne s'attendaient pas du tout à un accouchement aussi soudain. Le terme était dans quelques semaines, mais rien ne laissait supposer une telle rapidité. Ils avaient prévu l'accouchement à Toulouse, quelques jours après le retour de Bruxelles.

La trentaine de clients a attendu patiemment la fin de l'accouchement sur l'aire d'autoroute, puis l'autocar a repris sa route vers Lille, puis Bruxelles.

Cette naissance est une première dans un véhicule de Flixbus. Pour célébrer cet heureux événement, la compagnie fait un cadeau : Zenep pourra voyager gratuitement dans les Flixbus jusqu'à ses 18 ans.