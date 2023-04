Une petite tour Eiffel vendéenne à côté de la vraie à Paris

Ce n'est pas un poisson d'avril ! Une mini tour Eiffel a été installée ce samedi 1er avril 2023 sur le Champ de Mars, à Paris. Elle s'appelle Eiffela, elle est 10 fois plus petite que la vraie, et a été assemblée en Vendée à Saint-Hilaire-de-Riez sur une idée originale de Philippe Maindron, président du festival de Poupet et connu en Vendée pour ses idées décalées.

"J'avais le rêve que la tour Eiffel accouche d'une petite fille" - Philippe Maindron, concepteur du projet

"J'ai eu l'occasion il y a quelques années de réaliser une réplique de la tour Eiffel, parce que je suis amoureux de tout le travail de Gustave Eiffel, confie Philippe Maindron. Je rappelle aussi que ce sont les 100 ans de sa mort, et j'avais le rêve que la tour Eiffel accouche d'une petite fille, que j'ai appelé Eiffela. J'ai choisi l'opportunité de ce 1er avril pour monter ce projet-là. Au-delà de la blague qui n'en est pas une, c'est une date qui a une résonance particulière. Je suis heureux d'avoir eu la chance de pouvoir mener à bien ce projet."

La petite tour vendéenne va voyager

La tour vendéenne ne restera pas indéfiniment sur le Champ de Mars. "J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce projet, et aujourd'hui cette tour Eiffel a vocation à bouger et à voyager, poursuite Philippe Maindron. Elle pèse 23 tonnes et mesure 32 mètres de haut, elle est très fidèle à la vraie. Même la société d'exploitation de la tour Eiffel dit que c'est une très jolie réplique ! L'actualité est ce qu'elle est, et c'est tour Eiffel miniature est une bouffée d'oxygène, une respiration qui fait du bien."

La tour Eiffel vendéenne reste à côté de la vraie jusqu'au 10 avril sur le Champ de Mars à Paris. Elle partira ensuite vers de nouveaux horizons, des destinations encore tenues secrètes par Philippe Maindron. La tour avait déjà été installée au stade Massabielle des Herbiers en mai 2018.