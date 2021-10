Une pétition en ligne demande de ne pas tuer le félin d'Auxi-le-Château

L'histoire du félin d'Auxi-le-Château prend de l'ampleur : les internautes s'en sont mêlés. Une pétition en ligne lancée samedi 16 octobre 2021, a recueilli plusieurs milliers de signatures en seulement 24 heures.

Sur le site Change.org, elle demande "justice et respect pour le puma auxilois", même si pour l'heure, les autorités ne disent pas qu'il s'agit formellement d'un puma.

Plusieurs milliers de signatures en 24 heures

Le texte est une réaction à un arrêté du préfet du Pas-de-Calais pris vendredi qui donne le droit aux autorités compétentes d'abattre l'animal. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont indignés : ils demandent que le félin ne soit pas tué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Contactée, la préfecture ne cache pas son embarras : "Si on peut le capturer vivant, on le fera. Mais cela reste un animal sauvage, on ne sait pas d'où il vient, ni quel est son comportement. Cela rend encore plus difficile les recherches."

Certains se posent la question : serait-il possible de l'endormir ? La préfecture répond que "cela veut dire placer quelqu'un à moins de 20 mètres de l'animal, c'est trop dangereux et, encore une fois, comme on n'en connait pas l'espèce, on ne sait pas quelle quantité de tranquillisant utiliser"

Des fausses pistes ce week-end

Les autorités comptent sur un signalement pour progresser dans la capture. Il y a bien eu des alertes ce week-end : d'abord, une fausse piste sur la côte et lundi encore, les gendarmes ont été appelés entre Bouret-sur-Canche et Sibiville, à l'est de Frévent pour ce qui n'était finalement qu'un chat.

Les agents de l'office français de la biodiversité ou des lieutenants de louveterie - des particuliers, souvent des chasseurs, habilités par la préfecture à surveiller la faune sauvage - restent sur le terrain.

Officiellement, le grand félin, n'a plus été vu depuis vendredi matin, vers Ligny-sur-Canche.