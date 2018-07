Saint-Hilaire-de-Briouze, France

Peut-être bientôt un émoji camembert ? Les émoji, ce sont ces petits symboles dont les textos et autres messages sur les réseaux sociaux sont désormais truffés. Chaque année, de nouveaux émojis sont créés par une sorte d'institution formée par les grands du secteur. Et la fromagerie Gillot dans l'Orne a lancé l'idée de créer un émoji à l'image du camembert, pétition à l'appui.

Aucun émoji camembert à se mettre sous la dent aujourd'hui !

Aujourd'hui, c'est simple, si on a faim et qu'on veut l'écrire en émoji, on ne dispose que d'éminents représentants de la malbouffe, hamburger ou autre pizza. Aucun camembert à se mettre sous la dent ! Pourtant symbole du patrimoine gastronomique selon Maxime Charron qui a lancé la pétition pour la fromagerie Gillot : "Avec tout ce qui pu se passer récemment, notamment la guerre des AOP, ça nous semblait assez pertinent de lancer un émoji camembert, de pouvoir s'approprier un terrain assez innovant, porté sur les nouvelles façons de communiquer". Et qui plus est "fromagèrement" parlant, le choix est pour l'instant assez limité selon lui : "On a droit qu'à un bout d'emmental ou de gruyère, on ne sait pas trop, mais voilà, en terme de fromages on n'y est pas !"

Objectif : 100 000 signatures pour influencer les grands du secteur

Forte de ces 6 millions et demi de camemberts traditionnels produits chaque année, la fromagerie Gillot, basée à saint-Hilaire-de-Briouze dans l'Orne, est naturellement devenue ambassadrice de la revendication, comme l'explique Emilie Fléchart, sa directrice adjointe : " On a une grosse partie de notre activité qui est la fabrication du vrai camembert de Normandie au lait cru, moulé à la louche et à la main. Et en tant que défenseur du camembert, on s'est dit on y va, on lance cette pétition". L'objectif, c'est d'envoyer le maximum de signatures aux grands "manitous" du secteur, Google, Apple ou encore Samsung.

La pétition est en ligne jusqu'au 17 juillet 2018, journée mondiale de l'émoji.