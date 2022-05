Une pétition pour sauver Pumba le marcassin dans le sud de l'Eure

Une pétition lancée pour sauver Pumba, un petit marcassin dont la mère a été tuée dans un accident de la route. L'animal a été recueilli par Alexis Barbier, un jeune pompier de 26 ans, mais la détention d'animaux sauvage est interdite et nécessite une autorisation spécifique de la préfecture.

Il y a un mois, un ami d'Alexis lui a apporté un petit marcassin. Cet ami venait d'avoir un accident de la route qui a coûté la vie d'une laie, mais il a eu le réflexe d'attraper l'un des marcassins qui n'aurait pas été capable de survivre seul sans sa mère car tout jeune et non sevré.

Cet ami l'apporte à Alexis car ce dernier a déjà un peu d'expérience avec les sangliers. L'an dernier, un petit marcassin était venu se réfugier sous la lampe chauffante de son poulailler. Il avait rapporté l'animal plusieurs fois en forêt, mais celui-ci avait toujours retrouvé son chemin jusqu'à la lampe chauffante. Il l'avait alors adopté en l'appelant Ti_babe.

Première adoption, Ti_babe le sanglier

C'est aujourd'hui un bel animal d'un an, 82 kilos, qui a été élevé par ses trois chiens. Il se comporte un peu comme eux d'ailleurs : lorsqu'Alexis l'appelle, la plupart du temps, il rapplique, le groin au vent.

Ti_Babe le sanglier domestique © Radio France - Milena Aellig

Mais pour l'adopter, cela n'a pas été de tout repos.

Alexis a dû faire une demande à la préfecture pour garder l'animal car la détention d'un animal sauvage est normalement strictement interdite par la loi.

Il a alors transformé une partie de sa propriété : il a clôturé tout son terrain d'un demi hectare, en enterrant les clôtures profondément. Il a vérifié que son terrain avait bien les qualités requises : une mare accessible, des arbres fournissant un ombrage naturel...

Il faut également un suivi vétérinaire : prise de sang obligatoire chaque année pour vérifier s'il n'est pas malade. Il a également dû se déclarer exploitant pour pouvoir fournir un collier d'indentification à ce premier marcassin.

Le formulaire à la préfecture détaille aussi les aliments donnés à l'animal, ses conditions de vie. Alexis insiste "il ne faut surtout pas donner du lait de vache. Il faut du lait de porc, qu'on peut trouver notamment chez des vétérinaires".

Il avait finalement obtenu l'autorisation de la préfecture de garder Ti_Babe. Et il avait alors crééun compte Tik-Tok pour documenter la vie quotidienne avec un sanglier. Un compte avait près de 75 000 abonnés au moment de la publication de cet article.

Pumba en danger ?

Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là car l'arrivée de Pumba, ce deuxième marcassin accueilli début mai, relance toutes les procédures d'adoption.

Et Alexis a des doutes quant à la réponse de la préfecture, pour lui l'adoption d'un deuxième animal est toujours plus problématique. Il a déposé sa demande il y a deux semaines et la préfecture a deux mois pour traiter sa demande.

Pumba le marcassin, au micro au France Bleu Normandie © Radio France - Milena Aellig

Il guette leur réponse car si elle est négative : "la police de l'environnement intervient, pour enlever Pumba". Le marcassin sera alors entreposé dans leurs locaux, en cage, en attente d'une euthanasie.

Une démarche qu'Alexis contestera en faisant appel de la décision et pour à toux prix éviter d'en arriver là, il a lancé cette pétition, qui a déjà réaccueilli 40 000 signatures. L'idée est d'appuyer sa demande et de pouvoir mobiliser le public en cas de refus de la procédure d'adoption.

Cependant, le pompier insiste : "je n'incite absolument pas les gens à adopter un sanglier." Cela ne peut se faire que sous des conditions très précises, il rappelle que les deux marcassins n'auraient pas pu survivre dans la nature et c'est pour cette raison qu'il les a recueillis. Le quotidien avec les sangliers est aussi assez contraignant et il vaut mieux y être préparé.

Le quotidien avec deux sangliers

Sur sa chaîne Tik-Tok, Alexis documente la vie quotidienne avec des sangliers et reçoit ainsi plein de messages : "j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour me demander des conseils car ils sont dans le même cas que moi" Il reçoit aussi régulièrement des messages de soutien, de gens appréciatifs de sa démarche. Autour de lui, dans le village, les voisins ne sont pas dérangés. Il s'amuse même du passage régulier des gendarmes du coin qui viennent souvent saluer la star locale, Ti_Babe.

Mais ce n'est pas toujours facile au quotidien, surtout quand ils sont jeunes, pour l'instant Pumba doit prendre un biberon toutes les deux heures: "alors je me lève la nuit toutes les deux heures, et je m'arrange avec mes voisins lorsque je ne suis pas là."

Toutes les deux semaines, il fait prendre un bain de terre de diatomée à Pumba pour éviter les parasites. Il badigeonne le petit corps et ensuite le marcassin va se rouler dans la boue.

Le petit Pumba est encore très dépendant et prend Alexis pour sa maman, il est toujours autour de lui et ne s'éloigne que de quelques mètres.

La seule règle qu'Alexis impose est simple : "il n'a pas le droit de mordre, jamais ! Même dans la nature, lorsque les marcassins mordent leur maman... ils volent de plusieurs mètres !" il relativise la punition tout de même "moi je me contente d'une petite tape sur le museau avec un "NON" très ferme... Et il comprend très vite, il est loin d'être bête".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais la plupart du temps, l'heure est plutôt aux câlins. Pumba et Ti_babe, comme la plupart des sangliers, sont très, très réceptifs aux caresses sur le ventre. Presqu'immédiatement, ils se couchent et se laissent totalement aller, les yeux fermés, s'abandonnant aux douces voluptés des gratouilles.

Et la cohabitation avec Ti_Babe se passe bien, l'aîné a vite adopté le jeune Pumba. Il ne manque plus que l'accord de la préfecture pour pérenniser le futur du jeune marcassin.