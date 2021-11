Une photo de Bourges prise depuis l'espace publiée par Thomas Pesquet

On commençait à perdre espoir de voir une photo du Berry prise depuis l'espace par Thomas Pesquet. Après six mois dans la Station spatiale internationale, l'astronaute français doit rentrer sur Terre dans les prochains jours. Alors Bourges prise en photo de 400 kilomètres de haut, ça donne quoi ? "Vue d'ici, la ville ressemble à un trèfle", écrit Thomas Pesquet sur ses réseaux sociaux. On parvient à distinguer la majestueuse et splendide cathédrale Saint-Etienne. Avec cette grande étendue végétale, on remarque facilement les marais qui font tout le charme de Bourges.

L'astronaute rappelle que Bourges est "située quasiment au centre géographique de la France". Monsieur Pesquet, à quand une photo du département de l'Indre ? Il ne vous reste que quelques jours...