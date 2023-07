Une plage des Pyrénées-Orientales évacuée en urgence à cause d'un requin

La plage du Barcarès (Pyrénées-Orientales) a été évacuée ce samedi, en début d'après-midi, après qu'un requin ait été aperçu à "environ 50 mètres du rivage". Victor Salvat, un des sauveteurs du poste des secours numéro sept raconte : "Nos collègues du poste n°8 nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient aperçu un animal marin avec leurs jumelles. Avec mon collègue Matéo, on a pris le zodiac pour aller voir et, effectivement, il s'agissait d'un requin."

Les deux sauveteurs préviennent immédiatement leurs collègues à terre. "Aussitôt la flamme rouge a été hissée. Généralement, quand on hisse le drapeau d'interdiction de baignade à cause de la houle, il y a toujours des gens qui ne respectent pas les consignes mais là, ça a dissuadé beaucoup de monde."

"Il était vraiment tranquille"

Victor et Matéo, eux, sont restés un moment à surveiller le requin. "On l'a observé pendant environ cinq minutes. Il tournait autour de nous. Il mesurait environ deux mètres de long. À un moment, il s'est retrouvé sous le zodiac : on voyait sa gueule et sa queue en même temps, c'est vous dire qu'il était assez grand. Il était tout noir, ça ressemblait à un requin-pèlerin. Il était vraiment tranquille, pas agressif du tout, il n'a pas réagi au bruit du moteur. C'est ma première saison en plage et c'est la première fois que je voyais un requin en pleine mer."