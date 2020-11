Une Poitevine de 10 ans en passe de devenir une star internationale de la chanson

La nouvelle star internationale de la musique pop sera peut-être une petite Poitevine. Elle s'appelle Antonia Grace, elle n'a que 10 ans et a été récompensée l'année dernière lors du concours VocalStar, une compétition internationale de chant vue par des dizaines de millions de personnes.

Sa famille habite désormais à Londres où elle a enregistré ses premiers titres au studio Abbey Road, celui des Beatles. L'EP sort le 23 novembre avec cinq chansons qu'elle a écrites elle-même.

Antonia a une tête d'ange, les cheveux blonds dorés et elle est tombée amoureuse de la musique sur les genoux de sa maman en écoutant le groupe de rock anglais Depeche Mode. Depuis, l'envie de devenir chanteuse ne l'a plus jamais quittée.

"Le chant c'est vraiment ma passion, j'adore ça, c'est ma vie !", s'exclame la collégienne qui prend des cours de chant deux fois par semaine avec une star de la chanson britannique.

Mais Antonia Grace est aussi actrice. Après avoir participé à l'émission de télévision Le Jamel Comedy Kids avec Jamel Debbouze et Anne Roumanoff alors qu'elle n'avait que sept ans, elle a joué dans plusieurs séries et films américains, français et même japonais. Elle a tourné avec Omar et Fred, Florence Foresti et fait également du mannequinat depuis le plus jeune âge. On a d'ailleurs pu la voir sur un affiche du Futuroscope !

Mais c'est maintenant à la chanson que cette élève en classe de 6 ème, fan de Lady Gaga, consacre tout son temps et elle est très fière de ce premier disque. "J'ai entièrement écrit les chansons en français et après avec ma maman on les a traduites en anglais", raconte-t-elle.

Et Antonia ne compte pas en rester là, "l'année prochaine je vais faire un autre album et je suis déjà en train d'écrire les textes" complète la chanteuse.

La pochette de "London Grace" le premier EP d'Antonia Grace - Antonia Grace

Un album prévu l'année prochaine

Une carrière suivie de très près par ses parents et notamment son papa William. "Elle commence à percer, il y a des producteurs en Angleterre qui l'ont approchée. Mais il y a une condition, l'école doit suivre et les résultats sont là alors elle est autorisée à pouvoir continuer sa passion", explique ce père de trois enfants qui compte bien aider sa petite fille à aller le plus loin possible.

Les futurs projets d'Antonia sont nombreux : elle va jouer dans plusieurs comédies musicales à partir de janvier prochain en attendant de faire un album l'année prochaine.

Son rêve ultime ? Jouer avec Leonardo DiCaprio et enregistrer un duo avec Dave Gahan son idole de Depeche Mode.