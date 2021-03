Une policière aide une femme à accoucher en pleine rue à Ris-Orangis en Essonne

L'accouchement aura duré à peine plus de 20 minutes, en pleine rue. Il est 6h45 lundi 8 mars quand un passant compose le 17. Il indique qu'une femme est à terre au niveau de la gare RER de Ris-Orangis Bois de l'épine. Une voiture de police-secours d'Evry, qui se situe à 300 mètres, arrive sur les lieux. Un premier agent constate que la jeune femme, accompagnée de son conjoint, est en train d'accoucher. Une seconde voiture de police les rejoint, à son bord l'agent Virginie. C'est elle qui aidera la maman à accoucher d'une petite fille, c'est son deuxième enfant. A 7h05, Myriame naît sur la voie publique, avant même l'arrivée des pompiers et du SAMU.

Le couple et leur fille ont tous les trois été transportés au centre hospitalier d'Evry. La maman et le bébé se portent bien même si la naissance a été très soudaine : les parents ne se dirigeaient pas du tout vers la maternité, il y a eu très peu de temps entre les premières contractions et l'accouchement.