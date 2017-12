Bretagne, France

Si vous avez une envie d 'huîtres, désormais vous pouvez la satisfaire 24h sur 24h. Habitants ou automobilistes de passage, il vous suffit de vous rendre à Saint-Jacut-de-la-Mer, dans la zone artisanale de Ville Neuve. Les frères Batard, deux conchyliculteurs, ont installé un distributeur automatique, il y a deux semaines. "Rien de plus simple. C'est comme à la banque.", explique David Batard. "Il suffit de choisir un ou plusieurs casiers contenant les bourriches, de payer avec votre carte bancaire. La porte s'ouvre, vous récupérez votre bourriche et le tour est joué!".

Les huîtres sont charnues avec un léger goût de noisette

Les huîtres creuses sont conservées à une température de trois à six degrés, des numéros deux et trois, proposées dans des bourriches de 2 à huit douzaines. Elles sont vendues les mêmes prix que sur les marchés et commerces de la région. Pour les producteurs d'huîtres, l'objectif est de revenir à la vente directe, au détail, sans être en permanence au magasin. "Notre principale activité est quand même de produire. Avec un distributeur, c'est moins contraignant.". Il s'agit aussi de valoriser les huîtres de Saint-Jacut-de-la-Mer, à l'estuaire de l'Arguenon, qui sont exceptionnelles, pour François Batard: "Elles sont charnues, avec un léger goût de noisette. Comme nous sommes un petit centre de production, elles sont beaucoup plus en chair.".

Comme un distributeur bancaire © Radio France - Brigitte Hug

L'été prochain, des moules de bouchot seront également proposées à la vente dans ce distributeur.