Une princesse de Dubaï donne un million de dollars à Excenevex pour la construction d’une aire de jeux

La princesse Lateefa Bint Maktoum vient de signer un gros chèque à la mairie d’Excenevex. Un million de dollars (920.000 euros) pour la construction d’une aire de jeux ouverte à tous les enfants de la commune des bords du Léman.

"Voilà, c’est là. Le Prés Cottin, l’un des plus beaux endroits d’Excenevex." Le premier adjoint au maire affiche un large sourire. Derrière lui une parcelle de deux hectares en plein centre-ville et en bordure du Lac Léman. "C’est cet endroit que nous avons choisi pour construire l’air de jeu financé grâce à ce don", indique Christian Trémoulet. Un gros chèque d’un million de dollars signé par la princesse Lateefa Bint Maktoum. Originaire de Dubaï, elle passe une partie de ses vacances dans la commune haut-savoyarde avec sa fille âgée de deux ans. "Elle voulait une aire de jeux pour sa fille mais aussi pour tous les enfants de la commune c’est pourquoi elle nous a proposé de faire ce don", explique-t-il.

A Excenevex, la générosité de la princesse comble de bonheur la mairie. Son don représente plus d’un tiers du budget annuel consacré aux investissements. Propriétaire du Château des Roches (une immense propriété située à la sortie de la commune), "elle nous en avait fait cette proposition à l'automne dernier" par l'intermédiaire de sa gouvernante, a détaillé le maire (Les Républicains). "La princesse, qui est parfaitement francophone et très francophile, a une petite fille et souhaite qu'elle puisse jouer avec les enfants du village", a poursuivi Pierre Fillon.

Pas de contrepartie

C’est bien pour les enfants, ils vont pouvoir en profiter", fait remarqué la boulangère de la commune. "Mais qu’est-ce que la mairie va offrir en contrepartie", s’inquiète un habitant de la commune. "Il n’y a aucune contrepartie", tranche la main sur le cœur le 1er adjoint au maire. "La princesse a adressé une lettre à la mairie dans laquelle elle dit je vous aide par ce que j’aime ce pays et plus particulièrement Excenevex."

Un don validé par un vote en conseil municipal le 20 mars 2017

