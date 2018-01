"Lors d'un match de foot au Parc des Princes, Kyllian Mbappé (PSG) est prêt à tirer. Dimitri Payet (OM) se trouve dans sa ligne de mire. Il pense alors que s'il tire assez haut il arrivera à passer au dessus de la tête de Dimitri Payet et cadrer son tire. Sachant que la cage de foot mesure 2,44m, Payet 1,75m et que Mbappé se trouve à 7 mètres de Payet et 9m du but , réussira t'il a marquer ? "

C'est le problème qui a été posé à une classe de quatrième au collège Gabriel Peri : leur professeure de maths, Claire Manchon, l'a imaginé pour leur faire apprendre le théorème de Pythagore. Une bonne façon selon elle d'intéresser ces enfant issus de réseau d'éducation prioritaire.

Elle a partagé sa méthode sur Twitter :

J'ai tenté un autre truc pic.twitter.com/vXNLurh1tW — Claire (@maismdame) January 16, 2018

Et les réponses se veulent plus sportives que mathématiques...

Bon, visiblement ils sont plutôt pour le PSG pic.twitter.com/hXtdfcJzO2 — Claire (@maismdame) January 17, 2018

Retrouvez son témoignage jeudi 18 janvier à 7h15, sur France Bleu Provence.