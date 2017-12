Châteauroux, France

Température de l'eau : environ 6°C ! Pas de quoi effrayer la quinzaine de personnes qui s'est réunie pour se baigner dans le lac de Belle-Isle. Heureusement, cette année, les températures n'étaient pas négatives, contrairement à l'an dernier. Il a tout de même fallu faire avec la pluie et le vent. "La température extérieure (12-13°C) est relativement clémente par rapport à l'année dernière", confie Franck Chacon, président du Nautic Club de Châteauroux. Et la pluie ? "Dans l'eau, on sera déjà mouillés ! C'est pour les spectateurs, cette fois, que ça sera le plus pénible !"

Une quinzaine de courageux ont plongé dans le lac de Belle-Isle, à Châteauroux. © Radio France - Etienne Escuer

Parmi les participants, Hugo, 13 ans, et son frère Maxence, 9 ans. Leur mère, Sylvie, les a un peu forcés... "Ce matin, ils étaient mieux sur le canapé, qu'à sortir de la maison avec le maillot de bain !", explique-t-elle. Hugo appréhende surtout la sortie : "Quand on va sortir, ça va faire un drôle d'effet, je pense..." En plus, la maman ne donne pas vraiment l'exemple, elle n'ira pas se baigner !

"Je pensais que l'eau serait plus froide que ça. Je retournerai bien piquer une tête !" - Thomas

L'entrée dans l'eau a été rapide pour certains, un peu plus timide pour d'autres. Mais personne ne s'est vraiment attardé dans l'eau. En sortant, Hugo confie que "ça fait très bizarre à l'intérieur de l'eau, une sensation piquante. Sinon, la sortie, ça va !" Et l'entrée dans l'eau, pas trop difficile ? "J'y suis allé franco et je ne suis pas déçu !"

Si au milieu de lac, aucun des participants ne faisait vraiment le fier, à la sortie, certains, comme Thomas, fanfaronnaient presque. "L'eau était très bonne", selon le jeune homme, venu avec son frère. "C'était revigorant, je pensais qu'elle serait plus froide que ça. Je retournerai bien piquer une tête !"

La baignade, à laquelle ont pris part comme chaque année plusieurs pompiers de Déols, s'est terminée par une boisson chaude, bien méritée et particulièrement appréciée.