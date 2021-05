Une rando "spécial célibataire" avec le diocèse de Dijon

"Célibataire diocésain ? Vivez une journée au vert ! Sortez du confinement et rejoignez-nous pour une journée au vert… ce Samedi 8 mai 2021 !" Vous êtes seuls vous avez entre 30 et 50 ans ? Alors cette petite annonce insolite de l'église de Côte-d'Or ne peut pas vous laisser indifférent.

"Vous êtes célibataire ? Vous avez entre 30 et 50 ans ? Alors venez passer une journée au vert ce samedi" ! Non ce n'est pas une agence matrimoniale qui passe cette petite annonce mais... le diocèse de Dijon dans sa dernière lettre d'information.

Dans la simplicité et la convivialité

Cette promenade -une première en Côte-d'Or selon Don Guillaume Chevallier, l'organisateur- se fera "dans la simplicité et la convivialité". Le rendez-vous est fixé ce samedi sur le parking du château de Grancey-le-Château.

Les célibataires oubliés de nos sociétés ?

Cette balade fera entre 7 et 10 km le matin, même chose l'après-midi. Don Guillaume Chevallier, curé de l'église Saint-Bernard de Dijon et de Fontaine-lès-Dijon évoque cette initiative. "Des personnes célibataires m'ont contacté car elles trouvent qu'il y a peu de choses proposées quand on n'est plus étudiants ou jeunes professionnels et qu'on est célibataire."

Peut être la première d'une longue série

Un vide que Don Guillaume a décidé de combler en créant des "activités simples et amicales". "On verra bien si cela correspond à un besoin, si c'est le cas on poursuivra en proposant d'autres randos plus tard." Don Guillaume s'est demandé s'il prendrait ou non le départ de cette promenade.

Don Guillaume y sera

"Je me suis posé la question et oui j'y serai car j'aime beaucoup marcher... Moi même je suis prêtre donc je suis célibataire mais je ne tiens pas à faire des rencontres" sourit t-il avant de poursuivre "je tiens à mon célibat mais je serai content de partager ce moment avec les personnes qui seront là".

Ce n'est pas une agence de rencontres

Et si cette grande journée de marche devait déboucher sur des unions ? "L'avenir le dira mais le but n'est pas de faire une agence de rencontre" conclut Don Guillaume. Myriam, 41 ans et célibataire y sera elle aussi. Elle explique sa démarche. "En fait j'ai besoin de rencontrer DU monde. Il s'agit de 'rencontres sociales' pour rompre avec la solitude du célibat. En fait cela fait un an et demi que je suis à Dijon et à cause du confinement je ne connais pas encore grand monde" éclaire la jeune femme. Jeudi 6 mai 2021 au soir une douzaine de personnes étaient inscrites à cette balade.

