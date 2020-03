Une randonnée avec les dromadaires à travers le massif de la Gardiole

Ils se sont rassemblés pour dire au revoir à l'ancien centre. Une cinquantaine de personnes ont participé dimanche 8 mars à une randonnée de 10 kilomètres en compagnie de dromadaires entre Balaruc-le-vieux et Frontignan. Un déplacement à pieds entre l'ancienne et la nouvelle structure, située sur les hauteurs de Frontignan, et un moment important pour Cécile Le Meur, la créatrice du centre, en 2010. "Je suis assez émue, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde", confie-t-elle, à quelques secondes du départ des dromadaires du site.

Parmi les randonneurs, des passionnés. Carine, membre de l'équipe de France de jockey de dromadaire a fait près de 6 heures de route depuis Angoulême pour être là, avec sa fille. "C'est un centre important dans l'univers des dromadaires", explique celle qui possède plusieurs alpagas. Elle a emmené avec elle sa fille de 16 ans, pour partager aussi des souvenirs. "Les dromadaires, c'est un peu mon enfance. Je suis née au Sénégal, c'est les dromadaires que je voyais quand j'étais petite...c'est un retour à certaines racines !"

Des animaux de plus en plus recherchés

Avec ses nouveaux locaux, Coralie Le Meur, la fille des fondateurs de l'association, également guide de dromadaires espère développer son activité, en pleine croissance. "Avant je dressais six dromadaires par an, maintenant j'en fais six par mois, sourit la jeune femme de 24 ans. Ça explose en ce moment les dromadaires, et les gens ils ont besoin de savoir comment les manipuler quand le vétérinaire vient, ce genre de choses".

Un succès qui s'explique par la capacité de production des dromadaires. Ils commencent par exemple à être utilisés pour les vendanges. "Le lait de chamelle rencontre un grand succès, ajoute Coralie Le Meur. C'est très très bon, riche en vitamine C, ça aide contre des maladies d'estomac. Les gens en veulent, parfois ils veulent faire leur propre lait et donc ils prennent des dromadaires chez eux".

Les propriétaires de dromadaire sont de plus en plus nombreux constate Coralie Le Meur Copier

L'Association Droma Sud s'est installée sur les hauteurs de Frontignan, dans un bâtiment à l'abandon, en cours de réhabilitation. Encore en travaux, il doit rouvrir au public au mieux cet été.