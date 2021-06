À Gavarnie, une randonneuse découvre une mystérieuse boîte de thé en pleine montagne

Ce n'est pas une bouteille à la mer qui a été retrouvée ce mercredi, mais une boîte de thé à la montagne. Sandra Arias, une marcheuse originaire du Pays Basque, est tombée nez-à-nez avec un étrange paquetage. Ce jour-là, elle avait entrepris, comme souvent, une randonnée avec ses amis. Cette fois-ci, le rendez-vous était donné à Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées. Personne n'imaginait faire une telle découverte.

Une étrange boîte de thé

Alors que le groupe traverse la brèche de Roland, Sandra remarque au sol un objet entouré de tissu. Pensant d'abord à un déchet, elle le ramasse. "À ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il y avait un objet à l'intérieur de ce tissu, raconte Sandra, il y avait dedans une petite boîte de thé. Je l'ai ouverte et à l'intérieur, surprise, une clé, un petit mot et un petit clin d’œil, un bonbon".

Sandra Arias recherche activement celui ou celle qui lui a fait ce cadeau. - Sandra Arias

Sur cette lettre manuscrite, un texte qui intrigue. L'auteur.e de ce message (à retrouver en intégralité en bas de page) raconte qu'au moment d'écrire ce mot, il est 6 heures du matin et il fait froid. _"La personne décrit dans le mot qu'elle laisse une clé, que c'est assez symbolique à la brèche de Roland, puisque c'est une grande fenêtre qui était ouverte dans la falaise, décrit Sandra, elle dit aussi que c'est à moi de décider maintenant, avec cette clé, quelle porte elle ouvrira_". La lettre se termine par une attention amicale, "Je t'embrasse".

Sandra Arias, une randonneuse chanceuse, raconte sa découverte. Copier

Sandra veut retrouver celui ou celle qui a laisser ce cadeau

En rentrant de sa randonnée, Sandra décide de partager sa trouvaille sur Facebook. "Une rencontre au sommet" comme elle l'écrit elle-même. La marcheuse cherche surtout à retrouver l'auteur.e de ce message. "Je veux lui dire que son petit message est passé, que sa boîte a été retrouvée et peut être pouvoir un peu échanger avec cette personne, tout simplement", explique-t-elle. Pour le moment, Sandra n'a aucune piste sérieuse, mais elle a bon espoir de rentrer en contact avec l'inconnu.e qui a égayé sa journée.

Le texte de la lettre :

Il est 6 heures, il doit faire -2° et dans ma courte et froide nuit, j'ai pensé à toi. Voici une clé parce que j'aime bien l'objet et parce que celle-ci est une clé qui ouvre des portes. À toi de décider quelle porte tu ouvriras. Si tu vois les oiseaux noirs qui dansent en planant contre la falaise, salue-les pour moi. Je les aime bien ces oiseaux noirs ! Voilà, une clé à la brèche de Roland, si ce n'est pas symbolique ça ! La plus grande porte de la montagne, où le vent s'engouffre. A+ dans le bus. Enjoy. Je t'embrasse.