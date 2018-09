Des bénévoles du Secours Populaire et des membres de la Confédération Paysanne de Haute-Saône on récolté des pommes de terre qui avaient été semées en mai dernier. Près d'une tonne et demi de pommes de terre qui seront distribuées aux 170 familles ayants droit sur la département.

C'est une initiative originale qui permet de lier l'utile à l'agréable. A la fin du mois de septembre, le Secours Populaire de la Haute-Saône va faire une distribution de pommes de terre un peu particulières à ses ayants droit. Il s'agit de pommes de terre solidaires.

Le Secours Populaire et la Confédération Paysanne de Haute-Saône se sont regroupés pour planter des pommes de terre. Un agriculteur à mis à disposition une parcelle de terre à Valerois-le-Bois (entre Vesoul et Villersexel), en mai 2018 des bénévoles ont semé des pommes de terre, et la récolte a eu lieu lundi 17 septembre.

Le Secours Populaire de la Haute-Saône était à la recherche de produits frais pour des 170 familles d'ayant droit, ce qui représente 4 à 500 familles sur le département.

On avait beaucoup de produits qui viennent de l'Europe... et on voulait donner plus de produits frais" Claude Lavaux, Secours Populaire de la Haute-Saône.

C'est la deuxième année que cette opération a lieu. Cette année la récolte est moins importante en raison de la sécheresse, à peu près 1 tonne 1/2 de pommes de terre, il faut ajouter des potirons qui avaient également été semés.

" Je trouve que c'est intéressant que les gens puissent se rendre compte de la réalité du monde agricole" Didier Barberot, membre du bureau à la Confédération Paysanne et agriculteur à Amance.

L’idéal serait que chaque famille puisse bénéficier d'un petit lopin de terre pour faire pousser ses propres légumes. Des fiches recettes sont fournies aux familles pour cuisiner les potirons, prochaine étape la sensibilisation de ces personnes à faible revenus à une alimentation saine.