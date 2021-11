Une récompense promise à la personne qui retrouvera deux balises perdues dans les Côtes d'Armor

Une chasse au trésor sur la plage, ça vous dit ? L'université d'Exeter en Angleterre vient de lancer un avis de recherche après la perte de deux petites balises dans les Côtes d'Armor. Une récompense de 100 euros et la prise en charge des frais d'expédition sont prévus.

Ces balises placés sur le dos de thons rouges au large de Falmouth au sud-ouest de l'Angleterre se sont décrochées et sont à priori échouées sur le littoral costarmoricain.

Une première se trouverait aux alentours de la Pointe du Château à Plougrescant (48°52,016N - 3°13,388W). La seconde en baie de Saint-Brieuc, sur la plage de Tournemine à Plérin (48°34,255N - 2°46,383W). Ces coordonnées géographiques indiquent la zone d'échouage et non un point précis. Les balises peuvent se trouver dans un rayon de un à deux kilomètres autour de ces points.

Une autre photo des balises recherchées. © Radio France - DR

L'Association Pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) qui relaie cet avis de recherche explique que "les balises n'ont plus de batterie et n'émettent plus".



Les balises de ce type servent à reconstruire les traces des grands poissons et à mieux comprendre leurs migrations.

En cas de découverte, vous pouvez contacter l'APECS au 06 77 59 69 83 ou par mail : asso@asso-apecs.org