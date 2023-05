Une reconstitution historique sur le thème de la Seconde Guerre mondiale à Meroux-Moval

Association Souvenir et Amitié

Les férus d'histoire se donnent déjà rendez-vous ce dimanche dans le territoire de Belfort pour une reconstitution autour de la Seconde Guerre mondiale !

Comme chaque année pour les commémorations de l'armistice du 8 mai 1945, la tradition sera honorée à Meroux-Moval. L'association "Souvenir et amitié" dévoile son programme, avec une reconstitution historique autour de l'accueil des enfants du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard en Suisse pendant la guerre.

Dans le détail, une trentaine d'enfants et une quarantaine d'adultes en uniformes militaires rejoueront cet épisode historique. Une telle reconstitution historique est tout simplement unique en France : des véhicules d'époque seront utilisés, avec en point d'orgue le vol d'un avion de transport militaire.

La reconstitution est prévue le dimanche 7 mai et lundi 8 mai sur le champ bordant la route entre Moval et Meroux. L'événement est gratuit et ouvert à tous.

La reconstitution historique organisée en 2022 à Meroux-Moval

Reconstitution historique 1940-44