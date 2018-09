Beaune a commémoré ce samedi 8 septembre le 74e anniversaire de sa libération. A cette occasion, la ville a fait appel au matériel et aux compétences du musée bourguignon pour la préservation des véhicules militaires.

Avec des véhicules, et armements d'époque, les reconstituteurs montent à l'assaut d'une batterie d'artllerie allemande

Beaune, France

Le 8 septembre 1944, les troupes d’occupation allemandes avaient déserté la ville de Beaune, au lendemain de combats qui s'étaient déroulés contre une colonne de chars de l'armée française. Philippe Lucas, président de la section beaunoise du Souvenir Français, nous raconte cet événement : " la libération de Beaune a eu lieu le 8 septembre 1944, par des éléments de la 1ère armée française, remontés depuis la Provence. Les premiers éléments ont été stoppés à l’entrée de la ville, à la hauteur de Bligny-lès-Beaune, par l’artillerie allemande, avec la destruction de plusieurs chars."

Ceux-là sont en uniformes allemands et servent une réplique de canon © Radio France - Jacky Page

A l'assaut d'un canon allemand

L’un de ces chars, Orléans II, a été conservé et trône route de Bligny. Un seul des quatre soldats français de son équipage avait survécu. Des combats reconstitués par un groupe du musée bourguignon pour la préservation des véhicules militaires, qui compte à ce jour quelque 80 véhicules. Pour cette prestation, il en a utilisé une demi-douzaine. « On va faire la reconstitution d’un canon allemand qui a bloqué la route, et donc, des blindés alliés ont essayé de le détruire », annonce Gérard Boulanger, président du musée bourguignon.

Le char Orléans II, installé route de Bligny-lès-Beaune © Radio France - Jacky Page

Mégaphone en main, Gérard Boulanger est à la manœuvre, et donne le coup d’envoi des « affrontements ». Dans un grondement de moteurs, les véhicules français montent à l’assaut du canon allemand, une superbe réplique qui fait illusion. Des pétards simulent la fusillade. En uniformes allemands ou alliés, les reconstituteurs s’affrontent. Dans la foule des spectateurs, Berthe se souvient de ces combats. La maison de ses parents avait été touchée par un obus : « la maison a reçu un obus de 75, dans la chambre du premier étage. C’était la seule maison de Beaune qui a été touchée. » Heureusement, la famille était réfugiée à la cave et personne n’avait été blessé.

17 ans, et fier de se glisser dans un uniforme américain de la Seconde Guerre mondiale

Berthe avait alors 17 ans. 17 ans, c'est aussi l'âge d'Ilan, membre de l'association et fringuant dans son bel uniforme : « c’est un uniforme de la 3e DI de l’armée américaine. Je suis technical sergent, donc je suis technicien. L’uniforme est une reconstitution, mais j’ai un brêlage qui est d’origine ». [Un brêlage est un ensemble de sangles en toile, que les soldats portaient par-dessus leur uniforme pour y accrocher les chargeurs de munitions, les grenades ou encore une gourde NDLR].

Ilan, 17 ans, en uniforme de sergent américain © Radio France - Jacky Page

Le jeune homme fait cela bien plus que pour l'amusement : « c’est vraiment une passion de la Seconde Guerre mondiale, que j’ai depuis toujours. Pour rendre hommage à ceux qui se sont fait tuer pour qu’on reste libres ».