Une relique dans la penderie d'une auditrice de France Bleu Mayenne : une chemise portée par Johnny Hallyday

Une auditrice de France Bleu Mayenne lance un appel pour vendre une chemise qui a appartenu à Johnny Hallyday. Si un collectionneur, un admirateur du rockeur, décédé il y a 4 ans, est intéressé ! C'est une sorte de relique que possède Isabelle, une chemise que le chanteur avait portée lors d'un concert dans les années 70.

La chemise qu'a portée le rockeur dans les années 70 lors d'un concert - Isabelle, auditrice France Bleu - DR

Depuis, le vêtement a traîné ici et là. Isabelle en a pris soin, elle cherche donc aujourd'hui à la vendre car Johnny, pour être honnête, ce n'est pas l'artiste qu'elle préfère : "une fois le concert terminé, il a lancé sa chemise dans la foule, elle est tombée à côté de mon papa qui l'a récupérée. Mon père l'avait mise dans un sac, dans sa voiture, ça a traîné. Ma mère lui disait qu'il fallait quand même la garder, elle a une histoire. Et puis après elle est partie aux oubliettes. J'en ai finalement pris soin et je l'ai rangée dans mon armoire, bien protégée. Je suis partante pour la vendre, j'aime bien Johnny mais je ne suis pas une fan à garder un tel souvenir".