Inaugurée en 1936, par l’abbé Ollivier, à l'époque curé de la paroisse. Elle se situe quartier du Pont du Cens, dans une ancienne carrière devenue un parc. Cette réplique de la grotte Massabielle, accueille régulièrement des fidèles qui viennent y prier ou déposer des fleurs. S'il n'y a jamais eu d'apparition, certains viennent y accrocher des ex-votos. Les inscriptions remercient la vierge pour un vœu exaucé voire un miracle. Cette grotte de Notre Dame de Lourdes, à Nantes, a son pèlerinage annuel, le 9 septembre, lendemain du jour célébré par les catholiques comme celui de la nativité de Marie.

Ca fait quinze ans qu'Edouard Dalmasso s'occupe bénévolement de cette grotte . "Toutes les fleurs, c est moi qui les ai mises sur mes deniers personnels mais ça ne me dérange pas". Il déplore le manque d'entretien de cette grotte. "Je n ai plus d eau, j ai demandé à monsieur le curé de remettre un robinet". La grotte à l'origine était naturelle. Elle a été agrandie et recouverte de d'enduit pour simuler la roche. La paroi commence à se fendre "mais la paroisse n a jamais le temps de venir voir, et n'a pas d argent non plus".