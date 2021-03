VIDÉO - Une réplique "exotique" du mammouth de Durfort bientôt visible sur la place du village Cévenol

La rénovation participative du mammouth du muséum national d'histoire naturelle a cartonné. De quoi donner des idées à Durfort, lieu de sa découverte fin XIX. Alain Dubois a construit une réplique quasiment identique mais plus rigolote qui sera bientôt visible dans le village cévenol.

On se souvient de la campagne de financement participatif pour rénover le mammouth de Durfort (mi-novembre 130.000 euros récoltés). Un mammouth méditerranéen emblème du muséum national d'histoire naturelle de Paris. Ce succès fulgurant a donné des idées sur place. Notamment à Alain Dubois. Il vient de terminer une réplique "exotique" dit-il de ce mammouth. Elle sera bientôt présentée à la population, si la pandémie se fait oublier avec l'été.

Un mammouth enfin visible dans le village cévenol.

Le mammouth a toujours été l'emblème invisible de Durfort. Aussitôt découvert - par hasard en 1869 - aussitôt disparu en 1898 pour rejoindre Paris. Le buzz fait autour de la rénovation a réveillé les consciences. "C'est tellement une découverte magnifique" dit Alain Dubois.

"Grace" au confinement, il a décidé de construire une réplique. 3,5 mètres de haut en acier, 2,20 mètres de large et 5 mètres de haut. Un mammouth déambulateur", monté sur roues, dont deux directionnelles, un frein... manque l'ABS.

Un mammouth "exotique", mais un mammouth quand même

À Durfort, une rue évoquant la célèbre présence, un club culturel et un simple panneau - bien délavé et quasi invisible - pour signifier que le mammouth de Paris a été découvert dans les Cévennes. La réplique sera désormais bien visible (quand cela sera possible compte tenu de la pandémie).

Elle rejoindra la place du village au cours d'une fête à laquelle participera la population (chacun amenant son bout de tissu -dans les tons rouges - pour recouvrir le grillage qui l'entoure) et servira ensuite à animer les fêtes dans le village.

