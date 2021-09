Une restauratrice de Champs-Sur-Yonne en finale du World Burger Contest

Emeline Chaniat, une restauratrice de Champs-Sur-Yonne, est aux anges. Elle s'est qualifiée pour la finale du World Burger Contest 2021. Elle fait partie des 14 concurrents qui s'affronteront ce vendredi à Lyon pour la meilleure création de burger, à l'occasion du (SIRHA) Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation.

Le pain ovale du "Coin-coin Burger" d'Emeline Chaniat est fait maison © Radio France - Thierry Boulant

Elle présentera le "Coin-coin burger", entièrement fait maison : un steak haché de Blonde d'Aquitaine laqué avec une sauce moutarde et miel, habillé d'une tranche de Bleu d'Auvergne, de magret de canard fumé, le tout coincé dans un pain ovale à base de purée de pomme de terre avec une croute à la noisette.

Tout est parti d'un besoin de se réinventer pendant la crise sanitaire et les confinements : "A la base, c'est surtout parce qu'on s'est lancé un petit défi pendant la crise sanitaire avec mon mari Rémy" explique Emeline, "Ça a été une longue période un peu compliquée. On a lancé ce burger l'année dernière pour la vente à emporter et ça a super bien marché".

Emeline et Remy Chaniat ont élaboré leur recette de burger par petites touches en goûtant et en faisant goûter les amis. © Radio France - Thierry Boulant

Une recette élaborée par petites touches

Il a fallu quatre jours à notre couple de restaurateur pour définir la recette qui a évolué en fonction des critiques des amis et de la famille. "On l'a goûté en famille , une fois, deux fois, trois fois pour ajouter cette pointe de sucre ou cette pointe de piquant et trouver vraiment le juste équilibre", raconte la restauratrice de Champs-Sur-Yonne.

Pour le concours du World Burger Contest, c'est une nouvelle fois Remy qui a mis sa femme au défi de s'inscrire. "Il m'a dit : t'es pas cap de le faire" sourit Emeline "et je me suis lancée. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions mais ça s'est bien passé et je me retrouve dans les quatorze finalistes".

On cuisine avec des produits frais et tout est fait maison (Emeline)

Désormais, tout est possible. "On n'a rien à perdre", affirme la restauratrice icaunaise, "pour nous c'est un moyen de faire savoir qu'on cuisine ici exclusivement avec des produits frais et que tout est fait maison. Nous fumons par exemple nous-même le magret de canard du Burger et nous faisons aussi son pain."

Le Coin-coin Burger est ovale parce qu'Emeline Chaniant n'aime pas faire les choses comme tout le monde © Radio France - Thierry Boulant

Quatre concurrents seront distingués à l'occasion du World Burger Contest : les trois premiers et un prix du public ( le premier remportera 2000 euros). Les burgers seront jugés sur trois critères (en plus du goût) : ils devront être cuisinés uniquement avec des produits frais, des produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le souci de lutter contre le gaspillage.