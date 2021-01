Une restauratrice de Vesoul aux fourneaux à l'EHPAD de Scey-sur-Saône

Une chef cuistot en cuisine à l’EHPAD de Scey-sur-Saône en Haute-Saône. C’était ce mercredi 13 janvier 2021 à la maison de retraite Saint Joseph.

Anne, la restauratrice de Vesoul est arrivée à 8 heures en cuisine, toute la matinée elle a préparé avec le chef de l’EHPAD un menu complet pour quelques 80 couverts. Déjà la veille à la maison avait pris un peu d'avance en préparation.

11h45, les résidents sont tous attablés. L'équipe d'encadrement les avait préparés, leur disant qu'une restauratrice allait venir leur cuisiner le menu complet du jour.

Le poulet à la Cancoilotte, avec écrasé de pommes de terre et carottes est servi. © Radio France - Jean-François Fernandez

Une initiative originale pour le plaisir des résidents, mais aussi en solidarité avec les restaurateurs fermés

C'est Anne, la restauratrice qui a fait cette proposition au directeur de l'établissement. Il faut dire que sa mère est résidente à Saint Joseph, et depuis plusieurs mois elle fait régulièrement des gâteaux taille XXL pour les personnels soignants au début de la crise sanitaire, puis après pour des goûters aux résidents.

Le directeur Antoine Crétinot avoue avoir été séduit par cette proposition. D'abord cela permet de changer les habitudes des résidents avec des nouvelles recettes, mais c'est aussi une solidarité avec d'autres professionnels également touchés par le crise sanitaire.

80 repas à servir ce midi © Radio France - Jean-François Fernandez

Cela compense les activités qui n'existent plus aujourd'hui

Marie VIVOT, infirmière coordinatrice à l’EHPAD Saint Joseph explique que de nombreux résidents avaient l'habitude d'aller au restaurant avec leur famille, mais depuis la crise sanitaire ces petites escapades ne sont plus possible. De même pour les animations à la maison de retraite, elles sont réduites comme peau de chagrin. Une journée extraordinaire comme cela, non seulement cela change la routine des résidents, mais cela leur permet aussi de découvrir de nouvelles saveurs. Ce midi c'était poulet à la cancoillotte, et en dessert un gâteau grand-mère.

La restauratrice de Vesoul avec le chef cuistot habituel de Saint Joseph. © Radio France - Jean-François Fernandez

Un gâteau grand-mère à l'ancienne

Anne avoue avoir retrouvé cette recette du gâteau grand-mère dans un livre de cuisine des 50 qu'elle a chiné sur une brocante. Cette restauratrice qui a une géographie de la France qui correspond aux spécialités locales de chaque région aime revisiter des recettes anciennes. Ce gâteaux grand-mère elle tenait absolument à le proposer aujourd'hui, de nombreux résidents souffrent de la maladie d'Alzheimer, elle espère avec ce gâteau leur remémorer des saveurs enfouies dans la mémoire.

A la fin de repas, les résident prennent selon leurs habitudes un café ou une tisane. Mais avant de retourner dans leurs chambre, chacun commente le menu du jour, et le poulet à la cancoillotte a fait sensation.