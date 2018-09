Les cavités s'étendent sur 1 hectare 3 et vont jusqu'à 6 mètres de profondeur

Il y a six mois, des carrières ont été découvertes à Camon près d'Amiens après un effondrement de voirie dans la rue Karl-Marx en travaux. Ces cavités s'étendent sur 1,3 hectare et vont jusqu'à six mètres de profondeur. Ces carrières de craie remonteraient au Moyen-Age selon le maire de Camon, Jean-Claude Renaux.

Ces cavités se situent notamment sous le stade de Camon. Par précaution, le sautoir et un couloir de la piste d'athlétisme sont pour le moment inutilisables. "Amiens Métropole doit procéder au comblement de cette partie dans les semaines qui viennent" précise le maire de la commune. Le coût est estimé à environ 140 000 euros.

Les carrières présentées en video

Pour informer sur ces carrières, les mesures prises depuis, une réunion publique est prévue ce mardi à 18h15 salle Aragon près de la mairie de Camon. Une vidéo réalisée par le maire de Camon, permettra de les visiter virtuellement. Des spécialistes seront aussi présents.