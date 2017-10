Une robe en madeleines de Liverdun à la Fashion Week de Paris

La madeleine de Liverdun fait sa star ce dimanche à la Fashion Week de Paris ! Elle défile sous forme de robe dans un hôtel de luxe. Belle opération de promotion pour l'entreprise presque centenaire et un jeune créateur de mode nancéien.

Une création lorraine s'invite à la Fashion Week de Paris ce dimanche 1er octobre. Une robe plus qu'originale puisqu'elle est réalisée en madeleines de Liverdun ! Une bonne centaine de madeleines dans leurs sachets individuels transparents sont accrochées à de la dentelle de Calais. Une robe à traine blanche et rouge, aux couleurs de la petite gourmandise bientôt centenaire.

Le créateur ? Fayez Alsidant, alias Fayez O, styliste autodidacte de 20 ans, installé depuis quatre mois dans une boutique du passage des Dominicains à Nancy. "J'ai un CAP de coiffure et d'esthétique mais pas de diplôme de stylisme. La couture, je l'ai apprise tout seul dans ma chambre !" Rachel Colin, elle, vend les madeleines dans la boutique de Liverdun et s'est déjà occupée d'opérations de promotion du produit : "j'ai vu des robes en chocolat au salon du Chocolat. Pourquoi pas une robe en madeleines ? Mais moi, je ne sais pas créer. Je me suis donc rapprochée de Fayez qui est jeune et qui a pleine de belles idées en tête".

Rachel Colin et Fayez Alsidant, dans la boutique du jeune créateur © Radio France - Isabelle Baudriller

Fayez Alsidant relève le défi mais n'imagine sans doute pas les difficultés qui l'attendent. "Je me suis éclaté mais j'avoue, c'était compliqué ! Le support des madeleines est une dentelle de Calais, très légère, très fine. Les madeleines pèsent lourd. J'ai tout essayé."

J'ai fait appel à un pâtissier pour savoir si on pouvait "coller" la madeleine sans l'emballage. Elles ont tenu une nuit et on a retrouvé les madeleines par terre ! J'ai essayé de coudre le plastique de l'emballage mais ça a craqué. La dernière solution était d'épingler les madeleines une à une sur le support" - Fayez O

Après 120 heures de travail, la robe est prête et c'est un mannequin senior lorrain, Catherine François, 67 ans, qui va défiler avec à 19h dans un hôtel de luxe, proche de l'Arc de Triomphe. La robe sera ensuite exposée à l'ambassade du Pakistan à Paris. Et si sa date de péremption n'est pas dépassée (deux mois !), vous la verrez peut-être dans la boutique de madeleines, à Liverdun.

La robe-madeleine : reportage France Bleu Lorraine d'Isabelle Baudriller Copier

Quant à la nouvelle collection de Fayez O, elle sera présentée le samedi 4 novembre au Château de Saint-Max, près de Nancy.