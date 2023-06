Une Rolls Royce Silver Shadow à 1800 euros dans une vente aux enchères de véhicules de collection en Dordogne

La vente aux enchères, proposée ce samedi 3 juin à Périgueux, risque d'attirer des collectionneurs de toute la France. Baptisée "Belles endormies du Périgord et diverses américaines et youngtimers", et proposée par Maître Antoine Briscadieu commissaire priseur à Bordeaux, la vente va disperser une soixantaine de véhicules, parmi lesquels des modèles prestigieux. Comme cette Rolls Royce Silver Shadow blanche de 1971 estimée entre 1500 et 1800€, une Jaguar MK2 bordeaux de 1960/67 estimée entre 1500 et 1800€ ou encore une Chevrolet El Camino Classic de 1977 estimée entre 12.000 et 13.000 €.

ⓘ Publicité

Parmi les véhicules mis en vente, cette belle Jaguar MK2, 1960/67, berline découvrable - Maison de vente aux enchères Briscadieu, Bordeaux

Des belles endormies

Une quarantaine de ces voitures sont des "sorties de granges" explique maître Antoine Briscadieu, qui organise la vente. Toutes proviennent d'une seule et même propriété périgourdine, vraisemblablement celle d'un collectionneur dont les héritiers ne partagent pas la passion.

loading

Ces véhicules sont dans leurs jus. "Certains ne sont plus en bon état" reconnaît le commissaire priseur, mais présentent l'avantage d'être vierges de toute intervention, ce qui intéresse les collectionneurs, que ce soit pour un projet de restauration ou pour des pièces détachées". "Il existe un véritable marché" poursuit-il avec beaucoup de passionnés. "Il y a un côté affectif fort, avec des sentiments et de l'émotion, c'est presque poétique!" De fait à quelques jours de la vente, les sites qui détaillent les 64 véhicules ont déjà reçu 20.000 visites. Et comme la vente se déroule également en direct sur internet, des acheteurs du monde entier vont pouvoir faire monter les enchères.

Une Nash Metropolitan, cabriolet de 1954 - Maison de vente aux enchères Briscadieu, Bordeaux